Legitimat în China, la Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu (29 de ani) este noul lider al echipei naționale. Mijlocașul traversează o perioadă excelentă pe plan sportiv, iar Andreea, partenera lui de viață, are, cu siguranță, meritul ei. Dacă sunteți curioși cum arată iubita ex-fotbalistului legitimat la FCSB, “răsfoiți” cu încredere GALERIA FOTO realizată de CANCAN.RO.

Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 17 al meciului România – Belarus (2-1), dintr-o lovitură liberă executată ca la carte. Și-a câștigat, pe merit, titulatura de “lunetistul”. Este, în prezent, liderul “tricolorilor” și cel mai important fotbalist din lotul lui Edward Iordănescu.

(VEZI AICI: SUPER-FOTBALISTUL ”NAȚIONALEI” LUI CONTRA S-A ÎNTORS ÎN SECRET ÎN ROMÂNIA! FILMĂRI ÎN EXCLUSIVITATE)

“Sunt pregătit mereu să îmi asum rolul de lider. Am un respect enorm pentru Vlad Chiricheș, el este liderul acestei echipe. Este o pierdere imensă pentru noi. Dar am făcut lucrul ăsta de mai mulți ani, când au venit jucători noi, tineri. Mereu am fost alături de ei și am încercat să ajut pe toată lumea să se integreze”, preciza Nicolae Stanciu în septembrie 2022.

Cine este și cum arată iubita lui Nicolae Stanciu

Un merit deosebit în ascensiunea lui Nicolae Stanciu îl are, cu siguranță, Andreea, “bunăciunea” cu care este căsătorit din 22 iunie 2019 și alături de care are două fetițe, Zoe Carolina și Masha Ecaterina. Pentru a spune marele “DA”, mijlocașul chiar s-a învoit, la momentul respectiv, din cantonamentul echipei naționale, unde era convocat.

Andreea Beldean îi era alături de șase ani, înaintea sosirii sale la FCSB. Hanul dintre Sălcii, lângă Alba Iulia, a fost locul unde cei doi parteneri, alături de invitații lor, au petrecut după căsătorie. Pe Instagram, partenera viitorului lider al echipei naționale este foarte populară, fiind urmărită de aproape 7.000 de persoane.