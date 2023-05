Eileen Saki, cunoscută pentru rolul din serialul M*A*S*H, a încetat din viață! Actrița se lupta cu o boală nemiloasă

Actrița Eileen Saki, care a făcut parte din distribuția serialulului M*A*S*H, a murit la vârsta de 79 de ani. Eileen s-a luptat în ultimele luni cu o boală nemiloasă.

Reprezentantul lui Saki a confirmat vestea morții actriței. Potrivit presei internaționale, Eileen Saki, cunoscută pentru rolul Rosie din „M*A*S*H”, proprietara barului, a murit luni, la Los Angeles, după o luptă cu cancerul pancreatic, relatează Variety.

Actrița Eileen Saki s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani

Saki a fost a treia actriță care a preluat rolul lui Rosie și a fost cea care l-a interpretat cel mai mult. Ulterior, după serialul-fenomen, Saki a fost distribuită și în alte proiecte și roluri, cum ar fi Dr. Fujimoto în filmul „Splash” din 1984, cu Tom Hanks, „CHiPs” și „History of the World”: Partea I”.

Eileen Saki s-a confruntat cu sărăcia în copilărie

Saki a crescut în Japonia, fiind fiica unui grădinar, iar copilăria i-a fost marcată de lipsurile financiare.

Actrița a dezvăluit, în cadrul podcastului „M*A*S*H Matters”, pentru colegul ei Jeff Maxwell, că și-a dorit o altă viață mult mai bună și mai strălucitoare. „Am fost crescută în Japonia, am venit aici, engleza este a doua mea limbă, dar am știut de la vârsta de patru ani că voi fi o artistă” a spus Saki. „Eram foarte săraci și, probabil, psihicul meu voia să fie altcineva. Să am o viață mai luminoasă și o viață distractivă”, a mai completat actrița, conform sursei citate.

Eileen Saki a ajuns să obțină rolul lui Rosie în „M*A*S*H” după ce s-a furișat pe un lot al Fox și l-a întâlnit pe Burt Metcalf, care a distribuit-o în serial. Ulterior, tot ea a fost cea care a bătut la uși, astfel că după ce a terminat „M*A*S*H”, Saki l-a întrebat pe Metcalf dacă mai are și alte roluri sau proiecte pentru ea, ceea ce a dus la distribuția sa în serialul”History of the World”: Partea I”.

Saki s-a luptat cu cancerul pulmonar în anul 2004, pe care a reușit să-l învingă. În urmă cu ceva timp însă, actrița a fost diagnosticată cu cancer la pancreas, ceea ce a dus la decesul său.

