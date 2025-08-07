El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț

Un nou caz cutremurător de femicid zguduie România. De această dată, tragedia vine din județul Arad, unde o tânără mamă a fost ucisă cu o cruzime greu de imaginat. Femeia, în vârstă de doar 28 de ani, a căzut victimă fostului iubit. Bărbatul a așteptat-o în fața hotelului unde lucra, a forțat-o să iasă afară, iar apoi a târât-o pe asfalt cu mașina, pe o distanță de aproape 2 kilometri.

Crima s-a petrecut în seara zilei de 5 august, în jurul orei 21:00, chiar în fața hotelului unde victima muncea. Martorii spun că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a așteptat-o liniștit în mașină. Apoi, totul a degenerat rapid. Cearta a fost urmată de o scenă desprinsă din filmele de groază, în care victima nu a avut nicio șansă.

Târâtă pe asfalt și abandonată în șanț

După ce a forțat-o să iasă din hotel și s-au certat, agresorul i-a prins mâinile femeii în geamul portierei, apoi a pornit în viteză, târând-o pe tânără pe asfalt aproape doi kilometri. În cele din urmă, când femeia nu a mai dat niciun semn de viață, bărbatul a coborât geamul, iar trupul acesteia s-a prăbușit în marginea drumului, într-un șanț. Apoi a fugit, lăsând-o acolo, fără regrete.

Colegii femeii au sunat la 112, iar poliția a declanșat imediat o amplă operațiune de căutare. Trupul victimei a fost descoperit câteva ore mai târziu, de un voluntar care patrula cu un ATV. La 10 kilometri distanță, într-o zonă împădurită, polițiștii l-au găsit și pe agresor. Acesta nu a opus rezistență și a fost reținut pe loc. Este acum principalul suspect într-un dosar de omor calificat.

Trecut violent și crimă premeditată

Criminalul era cunoscut cu antecedente grave. La începutul lunii iulie, acesta și-a agresat fosta iubită și pe cele două fiice ale acesteia. Una dintre fetițe a fost bătută atât de tare încât a leșinat. În urma incidentului, autoritățile au emis un ordin de protecție, dar doar pentru minore. Femeia nu a cerut unul și pentru ea, ceea ce pare că a fost o decizie fatală.

Surse din anchetă spun că acest caz nu pare să fi fost un simplu impuls de moment. Faptul că bărbatul s-a dus direct la hotel și a așteptat-o ar putea indica o premeditare clară. Cu toate acestea, planul său nu a inclus și o fugă bine pusă la punct. A fost prins rapid, într-o zonă cunoscută, semn că nu plănuia să dispară prea departe.

Autoritățile spun că ancheta este în plină desfășurare, însă multe voci se întreabă dacă tragedia putea fi evitată, mai ales în contextul în care agresorul dăduse deja semne clare de pericol. Din păcate, pentru această femeie și cele două fetițe ale sale, intervenția autorităților a venit și de această dată mult prea târziu.

