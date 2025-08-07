Acasă » Știri » El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț

El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț

De: Alina Drăgan 07/08/2025 | 10:03
El e criminalul care a șocat Aradul! Și-a ucis iubita și a abandonat-o într-un șanț
El e criminalul care a șocat Aradul /Foto: Social media, Pixabay

Un nou caz cutremurător de femicid zguduie România. De această dată, tragedia vine din județul Arad, unde o tânără mamă a fost ucisă cu o cruzime greu de imaginat. Femeia, în vârstă de doar 28 de ani, a căzut victimă fostului iubit. Bărbatul a așteptat-o în fața hotelului unde lucra, a forțat-o să iasă afară, iar apoi a târât-o pe asfalt cu mașina, pe o distanță de aproape 2 kilometri.

Crima s-a petrecut în seara zilei de 5 august, în jurul orei 21:00, chiar în fața hotelului unde victima muncea. Martorii spun că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a așteptat-o liniștit în mașină. Apoi, totul a degenerat rapid. Cearta a fost urmată de o scenă desprinsă din filmele de groază, în care victima nu a avut nicio șansă.

Târâtă pe asfalt și abandonată în șanț

După ce a forțat-o să iasă din hotel și s-au certat, agresorul i-a prins mâinile femeii în geamul portierei, apoi a pornit în viteză, târând-o pe tânără pe asfalt aproape doi kilometri. În cele din urmă, când femeia nu a mai dat niciun semn de viață, bărbatul a coborât geamul, iar trupul acesteia s-a prăbușit în marginea drumului, într-un șanț. Apoi a fugit, lăsând-o acolo, fără regrete.

Colegii femeii au sunat la 112, iar poliția a declanșat imediat o amplă operațiune de căutare. Trupul victimei a fost descoperit câteva ore mai târziu, de un voluntar care patrula cu un ATV. La 10 kilometri distanță, într-o zonă împădurită, polițiștii l-au găsit și pe agresor. Acesta nu a opus rezistență și a fost reținut pe loc. Este acum principalul suspect într-un dosar de omor calificat.

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

Trecut violent și crimă premeditată

Criminalul era cunoscut cu antecedente grave. La începutul lunii iulie, acesta și-a agresat fosta iubită și pe cele două fiice ale acesteia. Una dintre fetițe a fost bătută atât de tare încât a leșinat. În urma incidentului, autoritățile au emis un ordin de protecție, dar doar pentru minore. Femeia nu a cerut unul și pentru ea, ceea ce pare că a fost o decizie fatală.

Surse din anchetă spun că acest caz nu pare să fi fost un simplu impuls de moment. Faptul că bărbatul s-a dus direct la hotel și a așteptat-o ar putea indica o premeditare clară. Cu toate acestea, planul său nu a inclus și o fugă bine pusă la punct. A fost prins rapid, într-o zonă cunoscută, semn că nu plănuia să dispară prea departe.

Autoritățile spun că ancheta este în plină desfășurare, însă multe voci se întreabă dacă tragedia putea fi evitată, mai ales în contextul în care agresorul dăduse deja semne clare de pericol. Din păcate, pentru această femeie și cele două fetițe ale sale, intervenția autorităților a venit și de această dată mult prea târziu.

Care ar fi motivul crimei din Teleorman. Ce au aflat anchetatorii despre criminalul cu sânge rece

Ți se rupe sufletul! Soția românului mort pe insula Thassos, mesaj sfâșietor. Trei copii au rămas fără tată: „Cum să trăiesc fără el…”

Tags:
Iți recomandăm
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Știri
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată
Știri
Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500…
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Mediafax
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care...
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas șocată. M-am simțit foarte vulnerabilă”
Adevarul
Un curier Amazon, acuzat că s-a masturbat în dormitorul unei cliente: „Am rămas...
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului președinte: Clopote mute, omagii zero. Ce spun oamenii
Digi24
Reportaj din Oltenița, orașul lui Ion Iliescu, a doua zi după moartea fostului...
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Mediafax
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Parteneri
Cine e actrița din România care s-ar fi iubit cu Ion Iliescu. Fostul președinte ar fi avut o relație secretă: „O ducea prin străinătate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e actrița din România care s-ar fi iubit cu Ion Iliescu. Fostul președinte ar...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
WOWBiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum...
VIDEO În Grecia, două turiste au trăit momente de groază când și-au dat seama că erau urmărite de un mistreț, în mare
Antena 3
VIDEO În Grecia, două turiste au trăit momente de groază când și-au dat seama că...
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de șofer
Promotor.ro
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de...
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt s-a stins din viață la 84 de ani
kanald.ro
A murit mama lui Brad Pitt. Jane Etta Pitt s-a stins din viață la 84...
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
kfetele.ro
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui...
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
WOWBiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a...
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004:
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
go4it.ro
Clipurile video redate în mașină pe Android Auto, grație acestei alternative la YouTube
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției, dar a lăsat un testament unde scrie negru pe alb ce decizii se vor lua. A lăsat totul pregătit
Viva.ro
S-a aflat ce se întâmplă cu averea lui Ion Iliescu! Teoretic, îi revine totul soției,...
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar...
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează...
Anca Serea și Adi Sînă se confruntă cu probleme, au ajuns la instanţă!
Romania TV
Anca Serea și Adi Sînă se confruntă cu probleme, au ajuns la instanţă!
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Permisul de conducere NU mai poate și reînnoit. S-a impus limită de vârstă pentru șoferi. Legea le interzice să mai conducă
Capital.ro
Permisul de conducere NU mai poate și reînnoit. S-a impus limită de vârstă pentru șoferi....
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
evz.ro
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord, după valul de scumpiri din 1 august. Turiștii au crezut că este o eroare
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o shaorma și o bere în Eforie Nord,...
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
as.ro
Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului...
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de...
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o să-ți vină să crezi ce a spus! Prezentatoarea TV a fost nevoită să intervină de urgență:
radioimpuls.ro
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o...
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o...
Imagini exclusive! Adevărul despre casa în care s-a zvonit că a locuit Ion Iliescu. Cine a trăit, de fapt, în reședința din zona Crângași
Fanatik.ro
Imagini exclusive! Adevărul despre casa în care s-a zvonit că a locuit Ion Iliescu. Cine...
Nina Iliescu, pensie generoasă de urmaș! Ce sumă primea Ion Iliescu în fiecare lună
Yellow News
Nina Iliescu, pensie generoasă de urmaș! Ce sumă primea Ion Iliescu în fiecare lună
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!
Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații
Martha a fost găsită moartă la doar 33 de ani. Familia tinerei cere explicații
Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, ...
Pe 30 iulie 2025, o ieșeancă a cumpărat un joc LEGO din mall, pe care a dat 500 lei. Pe 3 august, s-a dus să returneze produsul. Motivul ireal pentru care a fost refuzată
Se dă femeia fatală de la Insula iubirii 2025, dar noi știm cum arăta înainte de operații. O recunoști ...
Se dă femeia fatală de la Insula iubirii 2025, dar noi știm cum arăta înainte de operații. O recunoști pe ispita de la Antena 1?
„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, desființat de Șerban Huidu. Ce a spus „cârcotașul” ...
„Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, desființat de Șerban Huidu. Ce a spus „cârcotașul” despre ispita show-ului de la Antena 1
Ella a uitat că e logodită! I-a propus lui Teo să meargă în casă, dar ispita a refuzat-o. Ce i-a ...
Ella a uitat că e logodită! I-a propus lui Teo să meargă în casă, dar ispita a refuzat-o. Ce i-a scris pe bilețel
Vezi toate știrile
×