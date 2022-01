El este artistul care nu s-a mai recăsătorit, la 12 ani de la divorțul de fosta sa soție: ”Sunt bine!”

Doru Isăroiu, solistul trupei Red Parlament, a divorțat de fosta soție în urmă cu 12 ani iar de atunci nu s-a mai recăsătorit. Asta în ciuda faptului că se află într-o relație.

Artistul are în prezent o relație și un băiețel în vârstă de 7 ani, dar nu mai crede în instituția căsătoriei. A trăit o poveste frumoasă de dragoste, dar în cele din urmă a divorțat. Doru Isăroiu și fosta lui soție au decis, în urmă cu 12 ani, să meargă pe drumuri separate.

”A fost o poveste foarte frumoasă de dragoste care s-a încheiat repede. A durat doi ani de zile și am divorțat după un an de zile în 2010. Viața de artist este mai tumultoasă, mai sunt unele povești de dragoste care se consumă repede. Această poveste s-a consumat repede”, a spus Doru Isăroiu la Antena Stars.

Fosta soție a artistului era psiholog de profesie, iar acest lucru le-a dăunat relației lor. Doru Isăroiu mărturisește că, la un moment dat, se simțea ca un pacient în propria sa casă: ”M-am simțit pacient, m-am simțit obosit, nu mai mergeau lucrurile în direcția în care trebuiau să meargă. Trebuie să fii conștient că în clipa în care se termină ceva trebuie să ai tupeul și responsabilitatea să spui nu, nu să lungești povestea, timpul este prețios”.

A reușit totuși să construiască ceva alături de altă femeie și să-și găsească liniștea în brațele ei. Artistul trăiește, acum, o altă poveste de dragoste care l-a împlinit. Dar nu vrea sub nicio formă să mai audă de căsătorie: ”În prezent sunt bine, sunt fericit, sunt într-o relație de trei ani de zile. Am un băiețel, îl cheamă Darius, are șapte ani peste o lună de zile”.