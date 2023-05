El este bărbatul care l-a înlocuit pe Dinu Maxer? Deea a „prins tupeu” şi s-a afişat cu altul

Deea și Dinu Maxer s-au despărţit la sfârşitul lunii martie. Divorţul dintre cei doi a fost un subiect intens dezbătut de o ţară întreagă. S-au făcut multe speculaţii pe baza acestui subiect, iar internauţii s-au împărţit în două tabere. Au existat critici şi aprecieri, însă artiştii au mers înainte fără să asculte părerile celor din jur. Dacă Dinu a încercat să îşi refacă viaţa, acum a venit şi rândul fostei sale partenere. Iată cu cine s-a afişat recent bruneta.

În momentul în care Deea şi Dinu Maxer au anunţat că s-au despărţit, mulţi au crezut că este vorba de o glumă, ulterior i-au acuzat pe cei doi că au făcut o strategie de promovare, însă în cele din urmă s-a demonstrat că totul a fost real.

Mai mult, la doar câteva zile după ce au semnat actele de divorţ, Dinu a apărut în compania altei femei. Artistul a încercat să îşi refacă viaţa, dar după doar câteva săptămâni, vraja s-a rupt şi relaţia s-a terminat.

Cu cine s-a afişat Deea Maxer în public

Şi în ceea ce priveşte viaţa amoroasă a Deei au existat multe zvonuri. S-a spus că bruneta şi-a găsit liniştea în braţele unui bărbat, însă până acum artista nu a dorit să confirme sau să infirme aceste informaţii.

Cu toate acestea, recent, bruneta a publicat pe reţelele de socializare o fotografie cu un bărbat, dar nici de această dată nu a dat detalii despre ce se întâmplă între ei. Cu toate acestea, prietenii săi virtuali au fost uimiţi de gestul său şi asta pentru că este pentru prima dată când se afişează alături de altcineva, după divorţul de tatăl copiilor săi.

Pe fundalul imaginii, Deea a ales să pună o melodie, respectiv piesa lui Sam Smith, intitulată ”Fire on fire”, al cărei refren este: „Foc pe foc, ne-ar ucide în mod normal/ Dar cu atât de multă dorință, împreună suntem câștigători/ Ei spun că am scăpat de sub control, și unii spun că suntem păcătoși/ Dar nu îi lăsa să ne distrugă(…)/ Pentru că atunci când(…) îmi spui că mă iubești/ Și mă privești în ochi/ Tu ești perfecțiunea mea, unica mea direcție”.