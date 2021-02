Unul dintre cei mai sexy artiști de la noi a trecut printr-o transformare fizică impresionantă. Dacă la începutul carierei era slăbuț și firav, acum are un trup de invidiat, bine tonifiat și plin de mușchi. Tânărul artist s-a ambiționat să aibă un trup de zeu și, timp de câteva luni, a urmat un antrenament intensiv în urma căruia a ajuns sa aibă un corp plin de mușchi. Femeile sunt topite după el, însă pasiunea lui cea mai mare rămâne muzica, mai exact, saxofonul!

Mihai Andrei este personajul principal, unul dintre cei mai solicitați și talentați saxofoniști din România, dar care, în plus, are aspectul unui actor din filme de acțiune de la Hollywood: a trecut printr-o transformare fizică impresionantă în ultimii ani. Dacă la începutul carierei era slăbuț și nu își etala fizicul în pictoriale sexy, acum el nu mai are nicio problemă în a se poza la bustul gol. Artistul a lucrat intens la sală, astfel ca are în prezent un corp bine tonifiat, plin de mușchi. Dovada si fotografiile pe care le postează des pe Instagram, acolo unde are deja o comunitate mare de fani.

El este cel mai sexy saxofonist din România! A ținut dietă iar transformarea e uluitoare

„Nu pot să spun că mă aflu într-o formă excelentă, în acest sport nu ești niciodată mulțumit, pot doar sa spun că mă simt foarte bine în pielea mea. Totul a început în urma cu 11 ani când am simțit nevoia de o schimbare în viața mea. Am început sa mă antrenez, sa mă documentez mai mult. Sunt genul de om care când vrea ceva, vrea atunci în momentul ăla, nu mai târziu iar aici lucrurile nu stau chiar așa. Este nevoie de timp, ambiție și seriozitate. Având în vedere meseria mea pe care o practic de copil, nu aveam timp sa mă odihnesc suficient, nici acum nu pot spune ca stau foarte bine la acest capitol având în vedere ca majoritatea timpului îl petrec la studio dar odată cu amânarea evenimentelor din cauza pandemiei am reușit sa mă odihnesc mai bine și am avut mai mult timp pentru antrenamente!

Un foarte mare impact a avut și prietenul si totodată antrenorul meu, Alexander Florescu cu care m-am antrenat în ultimii 3 ani. Pot spune ca alături de el am văzut defapt ce înseamnă ca cineva să te observe, să-ți observe greșelile și să te corecteze, de multe ori avem impresia că ceea ce facem este foarte bine, până vine cineva acreditat care se dedică cu adevărat acestei meserii și îți arată, de fapt, cât de mult greșești! El este foarte cunoscut în această lume, este cotat drept cel mai bun antrenor având la activ foarte mulți oameni printre care și persoane publice care, odată cu începerea sesiunilor de antrenament alături de el, au avut și rezultate în foarte scurt timp", a declarant saxofonistul.

Deși poate părea greu de crezut, artistul susține că mănâncă aproape orice, chiar și alimente nesănătoase, asta pentru că nu își dorește să participe la concursuri de fitness, vrea doar să se simtă bine în pielea lui, și se pare că îi și iese. Mai mult, artistul a dezvăluit că foarte des consuma pui shanghai, care este preferatul lui. „După cum bine știm, alimentația joacă un rol foarte important în acest sport și am început sa primesc întrebări de genul “ce mănânci?”, “Câte mese ai pe zi”, etc. Adevărul este ca nu mi-am socotit niciodată mesele, nu am cântărit și nu am eliminat alimentele nesănătoase din viața mea deoarece nu îmi doresc sa particip la concursuri de fitness, vreau doar sa mă simt bine în pielea mea. Îmi place să mănânc, îmi place mâncarea, mi-a plăcut mereu. Singurul lucru de care țin cont este sa mănânc alimente bogate în proteine la fiecare masa. Cel mai mult îmi place să mănânc puiul shanghai de la Socului Kebap, porția este foarte consistentă și după cum bine știm, pieptul de pui este un aliment foarte bogat în proteine! Adevărul este ca nu am găsit în alta parte pui shanghai gătit mai bine ca acolo. De cel puțin 3 ori pe săptămână merg la ei sau fac comanda în funcție de cum îmi permite timpul!”, a dezvăluit cunoscutul saxofonist Mihai Andrei.

Trăiește și respiră muzica. Saxofonul este cartea lui de vizită, instrumentul prin care transmite emoție, pe care publicul o simte prin toți porii, o terapie a sufletului. A muncit din greu pentru a-și face un nume în lumea muzicii, iar succesul nu a întârziat să apară! În 2017 a fondat trupa „Mihai Andrei Band”, cu care se bucură de mare succes, căci cererile pentru evenimente au fost foarte mari pana sa vina pandemia peste noi. Vali Vijelie, unul dintre cei mai apreciați artiști din muzica de petrecere din România, este cel cel care l-a susținut și a crezut încă de la început în talentul lui Mihai Andrei.