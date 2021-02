Carmen de la Sălciua a vorbit deschis despre căsnicia cu Culiță Sterp, povestind cums-a sacroficat pâentru el în mare măsură. Cei doi artiști s-au iubit o lungă perioadă, au divorțat, apoi s-au împăcat, dar finalul a fost fiecare pe drumul lui.

Culiță Sterp și-a găsit fericirea în brațele Danielei, tânăra care urmează să-i ofere primul copil. ”Oarecum mă așteptam să primesc vestea asta pentru că ei au o relație de ceva vreme, eu știam că Culiță își dorea copii și îi felicit și pe el și pe ea pentru că un copil este o binecuvântare. Sper să fie fericiți, sper că atunci când se va întoarce de la Survivor să fie un bărbat pregătit pentru viață și această femeie să îl poată schimba. Să fie un bărbat cuminte, să fie un bărbat fidel și să aibă grijă de familia lui! Ea a fost și la nunta noastră, a fost și la nunta Ilenei (n.r.- sora lui Culiță Sterp). Nu am speculat nimic pentru că în momentul acela noi eram împăcați, ne era foarte bine, vorbeam, ne iubeam și nu am avut timp să mă uit la fiecare invitat sau care și ce privire are față de soțul meu. El este un bărbat iubit și curtat de foarte multe femei și niciodată nu mi-am pus problema asta”, a povestit Carmen de la Sălciua, potrivit wowbiz.ro.

Carmen de la Sălciua spune acum tot adevărul despre căsnicie: ”Am făcut totul pentru Culiță!”

Artista a mai declarat și faptul că fostul ei soț este un bărbat foarte curtat. ”Și atunci când mergeam la evenimente el era un bărbat curtat, care atrage atenția, doar că ceea ce ne-a separat pe noi probabil este faptul că el se bucura foarte tare de chestia asta și uneori chiar acționa, adică… Subiectul divorțului și al mariajului nostru este un subiect închis de mult timp. M-a făcut să am anumite blocaje pentru că să treci printr-un divorț e un lucru destul de greu. Eu am crezut că va fi simplu, am crezut că va fi o despărțire oarecare, însă nu a fost așa, pentru că probabil am iubit, ca oricare altă femeie. Mi-am dorit o căsnicie, dar lucrurile nu au stat așa și viața merge mai departe. Întotdeauna am avut abilitatea să mă ridic și să merg mai departe”, a dezvăluit Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua nu a vorbit deloc urât de fostul ei soț. Mai mult, a spus că nu ar schimba nimic din tecut. ”Nu aș schimba nimic, este un om pe care l-am iubit. Tot ce am făcut, am făcut pentru el și cu el din suflet și nu aș schimba nimic. Mi-a fost alături în fiecare moment, și când eram foarte fericită și când eram foarte supărată. A fost atât de intens tot ce am trăit, încât părea că este o telenovelă turcească care nu mai are final. Nu am regizat nimic, tot ce am simțit am adus în fața oamenilor. Au existat și momente de ceartă, a existat divoțul, a existat o împăcare. La nunta Ileneli ne împăcasem și probabil nu eram atât de sigură pe împăcare și din cauza asta părea că sunt îndoilenică în ceea ce privește evoluția noastră ca și cuplu.

El are foarte multe calități, nu calitățile ne-au despărțit, ci anumite defecte pe care le știe toată lumea. E un om bun la suflet, însă pot să spun că în relația noastră nu cred că a dat tot ce se putea și cred că am iubit mai mult decât a făcut-o el, ceea nu este deloc o rușine pentru mine. Sunt femeie și îmi asum foarte mult treaba asta”, a spus Carmen.