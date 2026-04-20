El este tânărul de 17 ani care a murit în accident, la Suceava. S-a stins fără să aibă vreo vină

De: Denisa Crăciun 20/04/2026 | 15:10
Sfârșit tragic pentru un motociclist de 17 ani /Foto: Social media

Un tragic accident a avut loc în Suceava. Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața în timp ce se afla pe motocicletă. Acesta circula regulamentar, iar o femeie de 30 de ani nu i-a oferit prioritate, a intrat în el și s-a răsturnat. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii nu au mai putut face nimic pentru băiat.

Un incident teribil s-a produs duminică, 19 aprilie, în localitatea Vama, județul Suceava. Un băiat de doar 17 ani s-a stins din viață fără să aibă vreo vină. El se afla pe motocicletă, atunci când o femeie voia să vireze la stânga, fără să acorde prioritate. Lovitura a fost foarte puternică, iar tânărul a fost proiectat pe carosabil. Acesta a suferit mai multe răni, a fost transportat la spital, însă medicii nu au reușit să îl țină în viață.

El este băiatul de 17 ani care a murit în accidentul din Suceava

Întreaga comunitate din localitatea Vama, din județul Suceava a trăit momente de panică. Un tânăr motociclist a murit, după un accident devastator. O femeie de 30 de ani aflată pe autostradă a vrut să vireze la stânga, nu i-a acordat prioritate băiatului și a intrat puternic în el. Acesta a fost proiectat pe carosabil și a suferit mai multe răni. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, a fost transportat la spital în stare critică. Medicii aveau speranțe, însă au fost nevoiți să îl resusciteze de mai multe ori, iar la câteva ore distanță au declarat decesul.

Familia și oamenii care l-au cunoscut sunt îndurerați. Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi putut fi evitat. În plus, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările. Din primele verificări efectuate, ambii conducători implicați în accident aveau permise valabile și nu consumaseră alcool sau alte substanțe interzise. Ancheta se concentrează acum pe stabilirea exactă a responsabilității și pe reconstituirea momentului impactului.

Un alt accident teribil în Dolj

Tot duminică, 19 aprilie, a avut loc un alt accident tragic în Dolj. De această dată, un copil de 13 ani și-a pierdut viața după ce a furat un ATV, a pierdut controlul vehiculului și s-a răsturnat. Impactul a fost fatal pentru el și medicii nu au mai putut face nimic.

