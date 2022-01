Anul 2021 nu a fost doar despre scandaluri și despărțiri, ci și despre dragoste! Nu puține sunt vedetele care au decis să renunțe la burlăcie și să mai dea o șansă iubirii. CANCAN.RO face „bilanțul” vedetelor care s-au îndrăgostit în anul precedent!

Se spune că adevărata dragoste apare atunci când te aștepți cel mai puțin! Relațiile formate în anul 2021, în rândul vedetelor, par să întărească acestă convingere. Multe celebrități care erau obișnuite să fie singure, s-au trezit „atinse” de săgeata lui Cupidon.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, poveste de iubire neașteptată

Primele zvonuri legate de relația celor doi au început să apară la începutul lunii octombrie. Totul a luat amploare după ce au apărut câteva fotografii în care Ramona și fostul „Vultur de Noapte” se sărutau. Nu a mai trecut mult timp și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, asistenta de la Neatza avea să confirme că sunt împreună.

„Nici noi nu știm încotro se duce, dar, ca și voi, așteptăm să vedem ce se întâmplă și cum o să simțim lucrurile. Momentan, e totul bine așa, ca o chestie de început în care nu s-au întâmplat cine știe ce lucruri„, spunea, la momentul respectiv, Ramona. Iar de acolo nu a mai fost decât un pas până când relația lor s-a transformat în una serioasă.

Un alt cuplu care a surprins pe toată lumea este cel format din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Cunoscutul jurat de la „Chefi la Cuțite” este îndrăgostit iremediabil de câștigătoarea „iUmor” din 2017.

Relația lor a început în urmă cu câteva luni, însă, discret din fire, Scărlătescu evită să vorbească despre femeia alături de care, în sfârșit, și-a găsit liniștea.

A acceptat, totuși, să „dea din casă” pentru CANCAN.RO despre povestea de dragoste pe care o trăiește:„Este o relație foarte frumoasă și specială … și așa vreau să rămână!”, a dezvăluit cunoscutul bucătar.

Emilia Mușală, cucerită de un afacerist spaniol

Deși se știa că e într-o relație cu DJ-ul de la XNS, Emilia Mușală avea să ne aducă noutăți. Nu doar că relația cu Silviu Andrei se terminase, ci și își întâlnise marea dragoste. În Spania, într-un moment în care nu s-ar fi așteptat, avea să-l cunoască pe cel care îi va deveni soț.

„Ne-am cunoscut, am început să vorbim, iar atunci când m-am întors în România, după câteva zile am hotărât să mă întorc înapoi la el. Totul a venit de la sine, eu personal nu am plănuit nimic”, ne-a dezvăluit Emilia Mușală.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu relațiile începute în anul precedent, dar și ce „victime” va mai face Cupidon!

