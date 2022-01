Tiberiu Argint, atac subliminal la adresa Andreei Bălan înainte de Anul Nou ”Lăsăm în urmă”

Tiberiu Argint a postat un mesaj subliminal la adresa Andreei Bălan. Nici cântăreața nu a rămas fără reacție. Aceasta a transmis pe internet câteva cuvinte cu același impact indirect.

Tiberiu Argint a redistribuit ieri, înainte de Anul Nou, o imagine postată acum doi ani de el, cu descrierea ”În timp ce creștem și ne maturizăm, realizăm ce avem nevoie și ce putem lăsa în urmă.

Faptul că Tiberiu Argint a redistribuit textul scris la acea imagine denotă faptul că si acum, în situația în care se află, gândește la fel. Astfel, cu subînțeles, acesta transmite că o poate da uitării pe Andreea Bălan.

Nici artista nu a rămas indiferentă. Ambițioasă și luptătoare din fire, Andreea a vrut să demonstreze, printr-o postare în prima zi din 2022, că anul acesta doar fiicele ei contează.

„Asa ii zambesc eu noului an ?Aseara am cantat, am primit dragostea publicului, apoi am petrecut cu prieteni dragi si la final am adormit cu iubirile mele Ella si Clara in brate. Mai bine de atat nu se putea, iar dimineata am petrecut-o toate 3 in pat pupacindu-ne, iar eu spunandu-le cat de mult le iubesc si cat de fericita sunt alaturi de ele ❤️?‍?‍? Sigur asa va fi tot anul! Plin de iubire!”, a scris artista pe Instagram.