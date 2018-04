Elena Băsescu, pictorial sexy înainte să nască alături de copiii din prima căsătorie: „Ultimii trei ani au fost pentru noi un rollercoaster”

Însărcinată în ultimul trimestru, Elena Băsescu a acceptat să pozeze în ținute provocatoare împreună cu Sofia și Traian Junior, cei doi pe care îi are din mariajul cu Syda. Vedeta a făcut mai multe dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața și cum se simte acum, înainte să devină mamă pentru a treia oară.

În timpul pictorialului, Elena Băsescu a schimbat trei rochii și a purtat tocuri de 14 cm fără probleme, deși era în luna a șaptea atunci de sarcină. Mai mult, ea s-a aplecat cu multă ușurință să își ia copiii în brațe și nu a părut deloc obosită în timpul celor aproape 10 ore de shooting. De altfel, Sofia și Traian Junior au avut o mulțime de întrebări pentru ea, dar aceasta le-a răspuns cu mult calm și le-a zâmbit când a fost cazul.

Citește și: Reacția incredibilă a Iuliei Albu când a văzut poza cu Elena Băsescu însărcinată. ”Nu-i nevoie de multe artificii și photoshop”

„Sunt foarte fericită. Dintre toate cele trei sarcini de până acum, aceasta este cea mai uşoară. Pe de o parte, pentru că am deja experienţă, ştiu la ce să mă aştept. Pe de altă parte, sunt într-un moment în care sunt foarte relaxată şi optimistă. Sunt încrezătoare că totul va fi bine: pentru Sofia şi Traian Junior, pentru mine şi pentru viitorul copil”, a declarat vedeta pentru VIVA!.

Citește și: Elena Băsescu e însărcinată în 7 luni, dar nu a ratat evenimentul! A pus țara la cale cu Codin Maticiuc

Elena Băsescu nu le-a spus celor doi copii că vor mai avea o surioară

Fiica fostului președinte al României a mărturisit că nu a fost nevoie să poarte o discuție despre sarcină cu Sofia și Traian Junior, pentru că ei și-au dat seama singuri când i-a mai crescut burtica.

„În fiecare dimineaţă, pun urechea pe burtică la mami să audă ce face bebe, vorbesc cu el şi râd cu poftă când văd cum se mişcă şi mă întreabă: „unde e capul?, unde sunt picioruşele”, pentru că vor să-l mângâie şi să-l pupe pe cap. Este incredibil cât de empatici pot să fie copiii. Chiar şi Junior, care are doar trei ani.

Eu m-am comportat, în permanenţă, cu ei, ca şi cu doi adulţi. Am fost foarte deschisă şi le-am vorbit tot timpul despre schimbările care urmează să aibă loc în vieţile noastre, că sunt bune sau rele. Pentru că adevărul este că ultimii doi, trei ani au fost, pentru noi, un rollercoaster”, a mai povestit EBA jurnaliștilor de la VIVA!.

Citește și: Primele imagini cu Elena Băsescu și iubitul ei împreună! Vor deveni în curând părinți

Elena Băsescu a spus că numele fiicei sale va fi ales de iubitul ei, Cătălin, poentru că în familia lui nu sunt fetițe.

„Mărturisesc că am superstiţii. Nu am făcut pregătiri înainte de acest moment, pentru că am păstrat, de la Sofia şi Traian Junior, mobilierul şi accesoriile necesare. Oricum, la câtă bucurie a adus acest copil şi în familia mea, şi în familia lui Cătălin, cu siguranţă nu-i va lipsi nimic (…).

Sofia şi Junior vor avea o surioară. Mi-am dorit mult o surioară pentru Sofia, ca să aibă relaţia pe care o am eu cu sora mea. Momentan, vom avea şi un echilibru perfect în familie: doi băieţei, şi două fetiţe, având în vedere că Ioana are un băieţel de trei ani.”, a declarat vedeta, potrivit sursei de mai sus.

Ieri, Elena Băsescu a împlinit 38 de ani. Ea și partenerul său de viață, dar și apropiații lor numără zilele până când o vor cunoaște pe bebelușa pe care o poartă în pântece.