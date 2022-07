Elena Chiriac a spus adevărul despre relaţia cu Augustin Viziru. S-a întâmplat ceea ce toată lumea bănuia

Elena Chiriac (20 de ani) și Augustin Viziru (41 de ani) au fost, în anul 2020, cei doi finaliști din cadrul emisiunii ”Ferma – Orășeni vs Săteni”, dar doar câștigătorul a fost actorul. La vremea aceea, Augustin a promis că va împarte premiul cu multipla campioană națională la Taekwondo, însă s-a întâmplat fix opusul. Cei doi nu au mai vorbit de atunci, iar acum, Elena a spus motivul ”despărțirii” lor.

Într-un interviu acordat recent, Elena Chiriac a povestit despre relația pe care a avut-o cu Augustin Viziru pe vremea când făceau parte din același show de televiziune, dar și ce s-a întâmplat între ei doi după încheierea acestuia.

Motivul pentru care Elena Chiriac nu a mai vorbit cu Augustin Viziru

Actorul a fost cel care a câștigat în anul 2020, trofeul ”Ferma”, însă, el l-a ridicat alături de sportivă și au declarat că vor împărți marele premiu. Elena Chiriac a declarat că nu au făcut asta. Mai mult, cei doi au și rupt relația de prietenie pe care au format-o de-a lungul emisiunii de pe Pro TV.

”Diferența este că în Fermă nu mă simțeam atât de singură. Pentru mine, faptul că a câștigat Augustin a fost o fericire. M-am bucurat pentru el poate mai mult decât m-aș fi bucurat pentru mine. Odată cu victoria lui, am simțit că am câștigat și eu. Am ridicat trofeul împreună și ne-am declarat învingători. Lucrurile s-au schimbat de atunci. Într-adevăr, aveam înțelegerea de a împărți premiul jumătate-jumătate.

Din păcate, legătura s-a rupt. Diferențele din viața de acasă ne-au împărțit drumurile, el are probabil alte priorități. Am crezut că mă va susține la «Survivor» sau că mă va felicita pentru parcursul meu. A ales să nu o facă, nu știu exact de ce. Poate că el vede lucrurile altfel decât mine în situația asta. Simt că am pierdut un prieten. E dureros când așteptările tale nu se îndeplinesc. Și, deși cunosc teoria că nu este bine să ai așteptări, câteodată mai clachez și eu”, a mărturisit Elena Chiriac, pentru revista VIVA.

