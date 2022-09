Elena Chiriac a fost poate unul dintre cele mai controversate personaje ale show-ului „Survivor”, unde a fost învinsă în finală de Alex Delea. Cei doi au rămas în relații extrem de apropiate, aspect ce i-a pus pe gânduri pe fani. După emisiunea de la PRO TV, un alt proiect se arată la orizont pentru Elena Chiriac și confidentul său, care vor debuta în actoria de cinema. BRomania a văzut potențialul și i-a cooptat în distribuția filmului „Haita”, a cărui relizare va debuta anul acesta. Matei Dima a invitat-o pe finalista de la „Survivor” și la proiecția VIP a filmului „Teambuilding”, ce se va lansa în cinema pe 30 septembrie. Cu acest prilej, CANCAN.RO a luat-o la întrebări pe „supraviețuitoare”!

Din ce în ce mai des, internauții au avut curiozitatea de a afla cu cine se iubește Elena Chiriac, cea care a făcut vâlvă printre telespectatorii show-urilor în care a participat. Apropierea de Alex Delea a fost catalogată drept relație de către cei din exterior, în timp ce alți bărbați, cum ar fi Cucu de la Noaptea Târziu, o adjudecau pe Elena și o treceau pe lista „fostelor”. Acum a venit momentul ca influencerița să facă lumină!

„Noi suntem foarte apropiați!”

CANCAN.RO: Hai să începem cu filmul, pentru că mi-a zis BRomania că o să fii distribuită în următorul film, care se numește „Haita”, tu și cu Alex Delea. Cum e, ce se întâmplă?

Elena Chiriac: Și eu și Delea și mă bucur atât de tare că o să facem parte din încă un proiect împreună, pentru că noi suntem foarte apropiați, după cum bine știți. Și eu îmi doream foarte mult să pot odată să încep să pornesc pe drumul ăsta de actorie în România, pentru că am studiat în Anglia și n-am pus niciodată în practică. Iar acum e momentul! Și mai mult decât că e momentul, e și cu un om atât de drag mie, și anume Delea, de aia mă bucur!

CANCAN.RO: Acum întrebarea generică este dacă există prietenie între un bărbat și o femeie. Iar tu ai putea să te eschivezi la această întrebare sau să îmi spui exact ce este între tine și Alex Delea!

Elena Chiriac: Dacă voiam să spun până acum, o făceam. Așa că întrebarea asta este cea mai comună pe care o primesc. Dar nu cred că este încă momentul să vă spun da sau nu, sau să vă spun orice. La mine s-au tot făcut speculații în legătură cu viața mea personală și eu am venit și ori le-am negat, ori le-am aprobat. Dar am ales să stau un pic mai retrasă când vine vorba de viața mea personală, că e ce mi-a rămas și mie al meu și îmi place să o țin pentru mine!

„Între noi nu a fost absolut nimic niciodată!”

CANCAN.RO: Alex a „intentat” vreodată ceva către tine?

Elena Chiriac: Poate am intentat eu, nu ai de unde să știi! Când o să fim noi pregătiți să spunem că suntem prieteni sau suntem împreună sau mai știu eu ce, o să o facem și cu siguranță va ști toată lumea!

CANCAN.RO: Ultima dată când tu n-ai vorbit neapărat despre relațiile tale, au vorbit alții! Și aici ne referim la Cucu, a fost sau nu a fost?

Elena Chiriac: Eu am fost foarte deranjată și n-aș vrea să spun că sunt în continuare, dar noi în continuare nu am avut o întâlnire față în față în care să ne clarificăm, eu am spus foarte clar că noi nu am fost împreună și că între noi nu a fost absolut nimic niciodată, nici măcar să lăsăm de gândit oamenilor. Dar el a făcut boacăna asta, pe care la un moment dat, după câteva luni a decis să o clarifice mai mult sau mai puțin.

