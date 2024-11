Elena, fosta soție a lui CRBL, o duce greu după divorț. Cum face banii și ce durere de mamă are în suflet

Cum arată viața Elenei după divorțul de CRBL? Fosta soție a cunoscutul artist nu o duce prea bine după separare. Cum face banii și ce durere de mamă are în suflet după separarea de bărbatul în brațele căreia toată lumea credea că și-a găsit fericirea și liniștea? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

CRBL și Elena Viscu au decis să divorțeze și să meargă pe drumuri separate în viață, după aproape 17 ani de relație. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut fiica lor.

Artistul și-a refăcut viața, iar în prezent are o relație cu o tânără în vârsta de 23 de ani. Fanii se întrebau cum arată viața Elenei Viscu după divorțul de CRBL, iar dezvăluirile vin chiar din partea ei. În cadrul unui podcast realizat de Damian Drăghici, fosta soție cântărețului a recunoscut că a fost nevoită să se reinventeze după separarea de bărbatul alături de care a stat ani la rând.

„Să nu uit de mine ca o persoană independentă. Multe femei au tendința să se dizolve în familie. Nu este greșit, dar trebuie să exiști și tu. Echilibrul este esențial. Este foarte greu de menținut. Nu am avut acel ceva al meu. La 36 de ani am pornit de la 0. Mi-ar fi plăcut să am afacerea mea, activitatea mea. Eu mă ocupam de tot ce ține de administrarea artistului. M-am ocupat strict de el. Nu e rău, mi se pare normal, dar pentru mine a fost în defavoare. N-a dat happy situation. Tu ești o entitate, el este o entitate, și împreună creați o altă entitate”, a povestit Elena Vîșcu, în podcastul „Pastila pentru suflet”.