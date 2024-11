Elena, fosta soție a lui CRBL, rupe tăcerea după divorț! Artistul nu s-ar implica în creșterea fiicei lor și...

CRBL și Elena au format unul dintre cuplurile aparent solide din lumea artistică, însă, după 16 ani de relație și un mariaj ce părea indestructibil, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea, anunțată în luna aprilie, a surprins publicul, mai ales că relația lor era văzută drept un model de stabilitate și armonie. Însă, cum adesea aparențele pot fi înșelătoare, decizia lor reflectă schimbările și lecțiile personale acumulate de-a lungul timpului.

De-a lungul căsniciei lor, CRBL și Elena au fost percepuți ca o echipă unită, dedicată familiei și fiicei lor, Alessia, care acum are 14 ani. În spatele ușilor închise, însă, lucrurile s-au dovedit a fi mai complicate decât păreau. Deși au încercat să își protejeze familia de presiunea publicului, diferențele dintre ei au condus, treptat, la o ruptură.

După despărțire, CRBL s-a concentrat pe reconstruirea vieții sale personale, în timp ce Elena a reflectat asupra lecțiilor învățate din această experiență. În urma divorțului, aceasta a descoperit nevoia de a se pune pe primul loc, o schimbare de perspectivă față de perioada mariajului, când prioritatea sa era exclusiv familia.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a spus Elena, în podcastul moderat de Damian Drăghici.