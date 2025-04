Vedeta din România care avea INTERZIS la sărbătoarea Paștelui sau a Crăciunului. Care e motivul? „Rușinea satului”

Tania Popa, cunoscută publicului pentru cariera sa îndelungată în teatru și film, a trăit o copilărie marcată de interdicții și lipsuri spirituale. Deși în prezent se bucură din plin de liniștea și frumusețea Sărbătorilor Pascale, în trecut, această perioadă nu însemna altceva decât o zi obișnuită pentru ea și familia sa. Crescută în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, Tania a fost privată de accesul la tradițiile religioase, într-un climat în care credința era suprimată cu rigurozitate de regimul comunist.

Ani la rând, actrița a trăit într-un mediu în care sărbătorile religioase erau considerate un pericol ideologic. În acea perioadă, orice manifestare de natură spirituală, precum mersul la biserică, era nu doar descurajată, ci și pedepsită. Autoritățile vegheau strict la respectarea liniei oficiale, iar orice abatere era sancționată public, uneori chiar în mod umilitor. Tania a crescut astfel fără să cunoască semnificația sărbătorilor precum Paștele sau Crăciunul, iar viața sa cotidiană era guvernată mai degrabă de festivități laice precum 1 Mai sau Revelionul, promovate intens de regim.

Părinții săi au fost și ei victime ale acestui climat restrictiv. Încercarea lor de a păstra vie tradiția religioasă s-a soldat cu consecințe dure. Căsătoria religioasă pe care au dorit să o aibă a fost organizată în secret, însă gestul nu a rămas nedescoperit. Drept pedeapsă, aceștia au fost ridiculizați în spațiul public, printr-o caricatură publicată într-o gazetă locală cu caracter satiric, devenind astfel un exemplu negativ pentru întreaga comunitate.

Pentru Tania Popa, descoperirea adevăratului sens al Paștelui a venit târziu, abia după ce s-a stabilit în România, în anii ’90. Într-o societate liberă, actrița a avut ocazia să cunoască tradițiile, simbolistica și atmosfera unică a acestei sărbători. Emoția primei participări la slujba de Înviere, momentul în care întreaga comunitate cântă într-un glas „Hristos a înviat”, a reprezentat pentru ea o revelație, o întâlnire cu o parte a vieții care îi fusese complet străină în copilărie.

„Nu sărbătoream, deoarece era, evident, interzis. De exemplu, părinții mei s-au căsătorit religios, s-au cununat la biserică, pe ascuns. Au fost pârâți la conducerea orașului și dați drept exemplu de rușinea orașului. Au făcut o caricatură despre ei și au fost ridiculizați în Gazeta Satirică a orașului. Noi nu mergeam la biserică, doar bătrânii mergeau, lor nu avea ce le face. Dar pentru noi era total interzisă această activitate, nu o cunoșteam. Nu este vorba de faptul că nu ne doream, dar era interzis.

Eu am descoperit această sărbătoare (n.r. Paștele), la fel ca și Crăciunul, venind în 1990 în România, și mi-a plăcut foarte tare. De exemplu, mie îmi place foarte mult în noaptea de Înviere momentul în care toți cei veniți la biserică cântă: «Hristos a înviat». Acesta este momentul care îmi place, mă emoționează. Mai nou, am descoperit și eu ce înseamnă să crezi, să ai credință în suflet, de adevăratelea. Am început să merg la biserică, să mai ascult din slujbe, să citesc Biblia, Noul Testament, să vorbesc cu oamenii de specialitate. Mă consider un om inteligent și înțelept și am realizat ce înseamnă aceste lucruri”, a mai spus Tania Popa, pentru sursa citată mai sus.