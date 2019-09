Elena Gheorghe, surpriză emoționantă din partea soţului: “M-a pus să mă aranjez și nu mi-a zis unde mergem”

Elena Gheorghe este una dintre artistele apreciate de la noi din țară. Cântâreața are un program foarte încărcat este o prezență nelipsită de pe micul ecran, însă reușește să își facă timp și pentru cei dragi.

Elena Gheorghe este o femeie norocoasă pentru că soțul ei o sprijină și o ajută necondiționat atât în ceea ce privește cariera, dar și viața de familie. Chiar dacă cei doi sunt împreună mai tot timpul, nu reușesc mereu să se bucure de micile plăceri ale vieții și de aceea vedeta a avut parte de o surpriză pe care cu siguranță nu o va uita prea curând.

“M-a pus să mă aranjez și nu mi-a zis unde mergem, a zis doar că ne întâlnim cu cineva. Când am ajuns la restaurant, un loc superb, unde n-am mai fost până acum, mi-am dat seamă că vom fi doar noi doi, în sfârșit doar noi doi. Am mâncat cea mai bună baby caracatița ever. M-aș putea obișnui cu o cină romantică măcar o data pe săptămâna. Câteodată trebuie să mai lăsăm treburile deoparte chiar dacă sunt multe și “urgente” și să ne facem timp pentru persoanele dragi. În definitiv cel mai important lucru este dragostea. Seară romantică va doresc și vouă”, a scris Elena Gheorghe pe Instagram.

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, au doi copii