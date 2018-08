Elena Ionescu a născut un băiețel perfect sănătos, vineri (3 august). Soțul cântăreței, Dragoș Răzvan Stanciu, a declarat în cadrul unei emisiuni tv că mămica și bebelușul se simt foarte bine. Cuplul vrea să îi pună numele Răzvan Andrei.

Elena Ionescu a născut un băiețel de 2,9 kilograme. Bruneta a născut prin cezariană la o clinică din București. În momentul de față, artista se află la Terapie Intensivă. Soțul artistei este în culmea fericirii și abia aștepta să-l cunoască pe cel mic.

„Acum o oră (n.r. a născut), mai exact. Elena e ok, e la terapie intensivă. Am fost, am vorbit cu ea, a spus că vrea să plece acasă. Ăla mic e ok și el. L-am văzut, ășa, în treacă. Prima oară m-am uitat, n-am știut dacă-i al meu, dacă nu-i al meu. Mă întrebau pe urmă câte kile are, ce înălțime. Mi-a zis doamna asistentă 2,900. N-am mai auzit nimic, am rămas acolo, a început să și plângă. Urmează, acum, când se duce acasă. Toată ziua va sta la terapie intensivă. Îl cheamă Răzvan și ne gândim mai departe. S-ar putea Răzvan Andrei, dar ne mai gândim’, a spus Dragoș Răzvan Stanciu, soțul Elenei Ionescu, în pentru Antena Stars.

Elena Ionescu a născut prin cezariană

Elena Ionescu, ex Mandinga, a născut prin cezariană la sfatul medicului: „,Nu pot naște natural pentru că am făcut o operație la ochi și doctorul mi-a zis că nu îmi recomandă și că este pe propria mea răspundere. Îți dai seama că ai tot felul de temeri, pentru că este totuși o operație. Ideea e că trebuie să îmi revin foarte repede, pentru că la o săptămână și jumătate după ce nasc am spectacole. Mă sperie cel mai tare lipsa somnului, pentru că un nou născut trebuie hrănit din 3 în 3 ore”.