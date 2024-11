Elena Lasconi a fost somată public de fiica ei, Oana, să spună motivul pentru care a abandonat-o: „Ea a MINȚIT în ziare”

Acuzații grave împotriva Elenei Lasconi! Candidata la alegerile prezidențiale 2024 a fost somată public de fiica ei, Oana Lasconi, să spună motivul pentru care a ales să o abandoneze. Prin ce ar fi fost nevoită să treacă tânăra de-a lungul anilor? Ar fi forțat-o să fie persoană publică, totul pentru imaginea ei! Vă prezentăm declarațiile halucinante!

Elena Lasconi, candidată în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, se confruntă cu acuzații grave! Fiica ei, Oana, a vorbit despre experiențele dureroase pe care le-a trăit în relația cu mama ei, susținând că a fost abandonată, dar și obligată să joace un rol public pentru a-i susține imaginea.

Chiar tânăra a făcut dezvăluirile prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare. Oana Lasconi a preferat să vorbească în engleză, iar cu această ocazie a lansat o declarație la care puțini se așteptau! Fiica Elenei Lasconi susține că mama ei ar fi abandonat-o și nu ea este cea ce a crescut-o, de fapt.

„O să spun în engleză. Înțeleg de ce spun unii asta: Nu ar trebui să faci public acest lucru, poate că asta e între tine și mama ta. În regulă, dar am fost forțată să fiu persoană publică, doar pentru a o susține aproape întreaga mea viață. Asta e practic ce fac de când eram copil. Practic am fost forțată să vorbesc despre ce relație ”uimitoare” avem. Ea a MINȚIT în ziare. Ea a spus: ”Oh, am crescut-o singură! ”! Ea nu m-a crescut. Nu a făcut asta! EA M-A ABANDONAT! Da, vă rog să înțelegeți că nu este ca o ”campanie politică”. Acesta este adevărul! Vorbesc despre propria mea experiență, și îmi asum cele spuse pentru că a fost de ajuns! Am avut destule și acum este timpul pentru mine să vorbesc despre experiența mea” spunea Oana Lasconi despre Elena Lasconi.