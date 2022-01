Elena Marin, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: ”După competiția Survivor am rămas cu niște dureri foarte mari”

Elena Marin a fost recent invitată într-o emisiune TV, acolo unde a făcut dezvăluiri despre momentele dificile prin care a trecut. Mai mult, dansatoarea a vorbit şi despre opraţiile prin care a fost nevoită să treacă imediat după întoarcerea din Republica Dominicană.

Elena Marin a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruţă. Şatena şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre greutăţile prin care a trecut în ultime vreme.

”După competiția Survivor am rămas cu niște dureri foarte mari”

“După competiția Survivor am rămas cu niște dureri foarte mari. M-am întors în țară, mi-am făcut toate analizele și investigațiile și după ce am consultat mai mulți doctori, decizia finală a fost operația”, a declarat Elena Marin.

CITEŞTE ŞI: ELENA MARIN ȘI ANDREEA BĂLAN AU RUPT PRIETENIA „SUNT DEZAMĂGITĂ”

De asemenea, coregrafa a mărturisit faptul că a rămas dezamăgită din cauza unor colegi care au acuzat-o că se preface, iar accidentarea pe care a suferit-o în timpul competiţiei nu ar fi fost atât de gravă.

“M-am prefăcut, se pare că, până acum. Am trecut prin două intervenții, una la genunchi și una la gleznă. Cea din urmă, a fost o operație foarte complicată. Cartilajul rupt a fost înlocuit de chirurgi cu două șuruburi și o panglică. Sunt optimistă și cred că mă voi recupera rapid. Undeva la mijlocul lunii februarie ar trebui să fiu ok. Vreau să-mi redeschid școala de dans”, a mai spus coregrafa.

Elena Marin, acuzată că pozează în victimă

Pe parcursul competiţiei, Elena a fost judecată de colegi, inclusiv de oamenii de acasă din cauza comportamentului său. Acum, vedeta se apară şi explică faptul că experiența pe care a trăit-o i-a scos la iveală părţile sensibile. Mai mult, tânăra mărturiseşte că la intrarea în concurs, viaţa sa nu era deloc roz, iar acest lucru şi-a pus amprenta pe starea sa emoţională.

„În momentul în care am acceptat această provocare, viața mea nu era tocmai roz. Treceam printr-o perioadă grea. Când am ajuns acolo, inițial am încercat să îmi ascund atât frustrările, cât și sensibilitățile, temerile, dar nu am putut face acest lucru mult timp. Fiecare lucru greșit pe care eu îl credeam despre mine îmi era activat de către alte persoane. Când ești departe de familie, de cei dragi și îți dai seama că ești singur cu 11 oameni cu caractere diferite și care acționează diferit, când vezi că există răutate gratuită, nu știi efectiv încotro să o iei. Vrei să fugi, dar nu ai unde.”, a mai spus Elena Marin, pentru aceeași sursă.

Sursă foto: Instagram