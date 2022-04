Publicul a cunoscut-o pe tânăra Elena Matei în show-ul de cooking de pe Antena 1, unde a ajuns până în finală, în echipa lui Sorin Bontea. Adeptă a stilului franc, judecat drept acid de către telespectatori, Elena Matei a recunoscut, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că s-a folosit de apariția în emisiunea “Chefi la cuțite” pentru a ajunge la “Survivor”, unde a făcut parte din echipa “Războinicilor”. Distribuția în emisiunea de la Pro TV a adus-o și mai mult în lumina reflectoarelor pe miniona lui Sorin Bontea.

Noi detalii ies la iveală despre drumul pe care Elena Matei l-a parcurs pentru a ajunge la televiziunea din Pache Protopopescu. Unul dintre factorii care au determinat ambiția blondei a fost chiar pierderea tatălui la vârsta de 15 ani, dar și sacrificiile făcute de propria mamă, plecată departe de casă pentru a putea să-și crească fiica.

“Am folosit «Chefi la cu țite» ca s ă ajung aici! ”

De profesie bucătar, Elena Matei și-a demonstrat aptitudinile culinare până la finalul competiției “Chefi la cuțite”, unde a intrat atât în grațiile lui Sorin Bontea, cât și ale publicului. Stilul acid care a consacrat-o s-a perpetuat și în proiectul “Survivor”, unde miniona a intrat în echipa „Războinicilor”. Spiritul „bătăios” pare să fie o trăsătură dobândită încă din copilărie, când trebuie să își rezolve toate problemele singură, acesta fiind și motivul pentru care s-a apucat de gătit.

“Celălalt reality-show a fost ca să fiu luată în seamă aici, pentru că eu am mai încercat să merg la «Survivor», dar nu am trecut mai departe și am crezut că se datorează faptului că sunt foarte mică și foarte slabă.

Și atunci a trebuit să fac ceva, să vadă oamenii că nu contează cum arăți și că ambiția și determinarea chiar contează, așa că am participat la celălalt reality-show, în care am ajuns și în finală. Eu, de fapt, mi-am dorit aici la «Survivor» cel mai mult. Da, am folosit «Chefi la cuțite» ca să ajung aici!”

(NU RATA: ELENA MATEI, DEZVĂLUIRI SINCERE DIN VIAŢA DE FAMILIE. PRIN CE MOMENTE DIFICILE A TRECUT FOSTA CONCURENTĂ DE LA SURVIVOR)

“Cel care nu mi-a ajuns la inim ă a fost Rengle! ”

Elena Matei are și un pronostic referitor la cel ce va câștiga “Survivor 2022”, dar punctează și la capitolul foști oponenți pe care nu a reușit deloc să îi tolereze, prin prisma acțiunilor care au ostilizat-o pe “războinică”: “Sincer, mi-ar plăcea să câștige un «războinic». Eu chiar vreau să fie Alex Delea. Pentru mine, el e «Survivor». E un pachet complet, nu doar sportiv 100%. Contează mai multe lucruri și mi se pare că el le are pe toate!

Cel mai OK de la «Faimoși» mi se pare TJ Miles, cel care nu mi-a ajuns deloc la inimă a fost Rengle. Eu pe Rengle l-am urmărit, îmi plăcea de el, ceea ce prezenta în online, dar, în momentul în care l-am cunoscut acolo, am cunoscut alt om.

Lucrurile pe care le făcea și cum vorbea cu noi, de parcă noi suntem nimic în viața asta, de parcă noi nu contăm, noi nu existăm. Mie nu îmi place chestia asta, vreau ca toți oamenii să fie tratați la fel. Toți avem drepturi egale și suntem oameni toți!”, a spus “războinica” Elena Matei.

(CITEȘTE ȘI:DRAMA PRIN CARE A TRECUT ELENA MATEI, RĂZBOINICA DE LA ”SURVIVOR ROMÂNIA”. ȘI-A PIERDUT TATĂL MULT PREA DEVREME)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com