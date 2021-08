Ghinioanele se țin lanț de Elena Merișoreanu (73 de ani). Îndrăgita interpretă de muzică populară are tot mai multe probleme de sănătate, iar vizitele la medic au devenit o obișnuință. Recent, artista a fost supusă unei alte intervenții chirurgicale, după ce, timp de un an, s-a tratat pentru o afecțiune de care nu suferea. Elena Merișoreanu și-a deschis sufletul și a vorbit cu CANCAN.RO despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista a fost diagnosticată greșit și a urmat un tratament medicamentos, în urma căruia se simțea din ce în ce mai rău.

CANCAN.RO: Doamna Merișoreanu, cum vă mai simțiți?

Elena Merișoreanu: Cu piciorul operat, simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune.

CANCAN.RO: Când ați avut această operație?

Elena Merișoreanu: Acum o lună și jumătate. M-au operat vineri și sâmbătă dimineață mi-au dat drumul acasă.

CANCAN.RO: Vă simțeați rău?

Elena Merișoreanu: Nu că mă simțeam rău, avem niște dureri de stomac, mă tratăm pentru stomac de un an și ceva. Când colo, eu aveam fierea plină cu pietre.

Elena Merișoreanu, diagnostic fals din partea medicilor

CANCAN.RO: Și v-ați tratat la sfatul medicului pentru stomac?

Elena Merișoreanu: Bineînțeles că la sfatul medicului. Îi spuneam că nu mai pot, îi spuneam că mor de stomac, mi-a făcut endoscopia pe gât și când colo…

I-am spus : „Eu nu mai pot, îmi este rău de mor, mă doare stomacul!”, am spus că sigur am ceva rău de tot și după m-a luat fiica mea de mână și am mers să fac ecografie. După asta, doctorul mi-a spus : „Nu o zi, două, în 24 de ore este de operat!”. M-am dus la Cantacuzino, m-au văzut, m-au oprit. Era vineri și vineri m-au operat, sâmbătă mi-au dat drumul acasă. Este făcută laparoscopic, dar acum trebuie să țin puțin regim.

