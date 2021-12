Elena Merișoreanu povestește momentul când mama sa a murit. Artista se afla pe scenă: ”În clipa aia am căzut”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Elena Merișoreanu a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Artista, în momentul în care se afla pe scenă, a aflat de moartea mamei sale.

Elena Merișoreanu și-a deschis sufletul și a vorbit în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars despre unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut în viața sa. Artista a mărturisit faptul că a aflat de moartea mamei sale, atunci când se afla pe scenă, la Rapsodia. Regizorul a venit să i spună că are o veste extrem de tristă. Atunci, Elena Merișoreanu a rămas șocată.

„Eram la Rapsodia și m-a anunțat să cânt și l-am văzut pe regizor, zice ”când ieși, am să-i spun ceva foarte trist”. I-am zis ”nu se poate, spune-mi acum”, dacă-mi spunea nu mai puteam să cânt. Zice ”mama ta a murit”, în clipa aia am căzut. Lumea aplauda, dar nu am mai putut să ies”, a spus cântăreața.

Citește și ELENA MERIȘOREANU, TOTUL DESPRE „DONAȚIILE” DE LUX PE CARE LE FACE. „DACĂ ÎN JUMĂTATE DE AN NU PUN MÂNA PE ELE, ÎNSEAMNĂ CĂ N-AM NEVOIE!”

Elena Merișoreanu a fost infectată cu noul coronavirus

Elena Merișoreanu a fost internată în spital timp de nouă zile, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. După ce starea de sănătate a artistei s-a îmbunătățit, cadrele medicale au decis ca aceasta să fie externată. Elena Merișoreanu a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, cum se simte în prezent. De asemenea, artista a mărturisit că, pentru o perioadă, nu va mai susține concerte.

„Eu nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic, nici sănătate, nimic. Momentan stau liniștită, nu mă mai duc la concerte. După boala asta trebuie să fiu foarte atentă. În primul rând afectează plămânii. Iau tratament acasă, mă plimb prin curte. Încerc să stau puțin izolată. Trebuie să fim optimiști”, a mărturisit artista.

Sursă foto: Captură video Youtube