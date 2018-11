Elena Udrea şi Alina Bica au făcut recurs la instanţa constituţională din Costa Rica

Elena Udrea şi Alina Bica au făcut recurs la Tribunalul Constituţional din Costa Rica, denunţând plasarea în arest preventiv şi cerând eliberarea, afirmă surse citate de presa locală.

Elena Udrea şi Alina Bica au sesizat instanţa constituţională din Costa Rica pe 6 noiembrie. În recursul adresat instanţei constituţionale, Elena Udrea a invocat imposibilitatea de a-şi primi copilul în penitenciar, din cauza condiţiilor inadecvate. La rândul său, Alina Bica a contestat o serie de condiţii legale referitoare la procedura de extrădare în România, informează site-ul AmeliaRueda.com.

Elena Udrea şi Alina Bica sunt arestate preventiv 60 de zile, în Costa Rica, perioadă în care va fi efectuată procedura de extrădare în România. Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute pe 3 octombrie de autoritățile din Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României.

Jurnaliștii din Costa Rica titrează că Elena Udrea și Alina Bica trăiau în lux, mergeau în restaurante de fițe, plăteau mii de dolari pe chirie și primeau în fiecare zi bani cash. Acesta din urmă este motivul pentru care nu exista nicio tranzacție bancară pe numele lor în perioada în care au stat în această țară. Cei de la Diario Extra au relatat că cele două prieteni că suma de bani pe care o primeau zilnic venea din partea unui compatriot. Presa locală a mai scris că fostul ministru al Turismului și fosta șefă a DIICOT au fost urmărite mai multe luni de anchetatorii Direcției de Inteligență și Siguranță (DIS), care au descoperit că pe numele Elenei Udrea și Alinei Bica nu există tranzații bancare și că cele două nu scoteau bani de la bancomat, potrivit observator.tv.

Ziua în care au fost reținute, cele două românce locuiau într-un complex rezidențial de lux din zona Rohrmoser, Pavas, pentru care plăteau chirii de aproximativ 1.300 de dolari pe lună. În plus, Elena Udrea și Alina Bica erau mereu însoțite de mai multe persoane atunci când ieșeau din casă, așa cum s-a întâmplat de altfel și în momentul în care au fost prinse. Conform sursei citată mai sus, Alina Bica și Elena Udrea aveau la dispoziție în permanență mașini moderne.

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.