Vasluiul va fi reprezentat de 16 elevi la faza națională a Olimpiadei de Informatică, cinci de gimnaziu și 11 de liceu. Cei mai buni provin de la Liceul Teoretic "Emil Racoviță", patru dintre aceștia clasându-se pe primele locuri ale claselor a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a. Este vorba despre Constantin Alin Sava, Lucian Constantin Isac, Radu Tănasă și Cătălin Iulian Ciocan. Un alt elev care a reușit să se califice este Radu Filipescu, elev la Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", care, anul trecut, a câstigat medalia de bronz la faza națională a Olimpiadei de Informatică. vă prezintă povestea senzațională a unuia dintre olimpicii vasluieni, care s-a calificat la nu mai puțin de patru concursuri naționale.

Alin Sava este cu adevărat copilul-minune al Vasluiului. Elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic "Emil Racoviță", uimește cu performanțele sale. A reușit să se califice la patru olimpiade naționale, două dintre ele desfășurate în aceeași zi: Matematică, Informatică, Fizică și Chimie. Pentru că se suprapun, băiatul a decis să participe doar la primele două olimpiade.

“Cheia succesului este dragostea pentru cunoaștere”

“Nu pot să zic că a fost greu, ci mai degrabă accesibil. De dimineață m-am dus la cea de la Informatică, iar după ce am terminat, am mers și la Chimie. Am ieșit chiar mai devreme, astfel că am avut timp”, a declarat Alin.

Nu e prima oară când adolescentul reușește să se califice la mai multe olimpiade. Anul trecut, pe când era elev la Școala “Alexandra Nechita”, s-a calificat la cinci olimpiade: Chimie, Fizică, Matematică, Informatică și Lingvistică.

A terminat gimnaziul cu media 10 și a fost șef de promoție. "Cheia succesului este dragostea pentru cunoaștere, strânsa legătură dintre elev și profesor și dorința de a ajunge cât mai sus. Motto-ul după care îmi ghidez viață este cel olimpic, «Citius, Altius, Fortius»", declara tânărul, anul trecut, după absolvirea clasei a VIII-a.

Alin își dorește o carieră în IT

A ales să-și continue studiile la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” din Vaslui, pentru că, spunea el, anul trecut, aici simte cel mai bine că se poate dezvoltă intelectual. “Pe viitor, îmi doresc să urmez o carieră în IT. Voi face o facultate tot pe latura aceasta, fie în București, fie în străinătate. Încă nu m-am hotărât dacă voi rămâne în țară sau voi pleca. Mai am timp până atunci”, a spus tânarul.

Alin are un potențial foarte mare de a face performanță, reușind să îmbine perfect studiul cu timpul liber.

“Nu aloc foarte multe ore învățatului. Depinde de zi, de cum am chef. Uneori câte trei-patru ore pe zi, alteori chiar deloc. Timp este, de multe ori nu am ce face cu el. Ideea e că prind foarte repede, din timpul orei de curs, și de aceea nu mai trebuie să repet acasă”, a explicat Alin.

“Va mai sta patru ani în județul acesta și puțin probabil să-l mai vedem apoi”

Profesorii de la Liceul "Emil Racoviță" sunt mândri de Alin, pentru că așa performanțe se obțin foarte rar. "Într-o singură zi, el a reușit să treacă de la dublu la cvadruplu calificat la olimpiade. E foarte meritorie performanță lui, mai ales că eu, unul, de când sunt în învatamânt, nu am mai cunoscut un elev cu atât de multe performanțe la discipline diferite. L-am sunat că să-l felicit și abia aștept să mă întâlnesc cu el, pentru că trebuie să discutăm toate aspectele cu privire la cele două olimpiade. A ales să meargă doar la Matematică și Informatică. Va fi un tur de forță, pentru că una dintre ele se desfășoară la Constanța, iar cealaltă, la Satu Mare. Va trebui să vedem cum ne mobilizăm, că să ajungă cât mai repede. Trebuie să-l apreciem și să-l susținem, pentru că e un copil ce merită să fie promovat. Va mai sta patru ani în județul acesta și puțin probabil să-l mai vedem apoi", a declarat directorul Liceului Teoretic "Emil Racoviță", Daniel Hulubei.

Cei 16 olimpici vasluieni

La gimnaziu, elevii care s-au calificat sunt din clasele a VI-a, respectiv a VII-a. Asta pentru că, potrivit regulamentului, distribuția se face în ordinea descrescătoare a punctajelor, indiferent de clasă. Cele mai multe puncte le-a obținut Șerban Grecu, elev în clasa a VII-a, la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – 114 puncte. Apoi, cele mai bune rezultate le-au obținut Răzvan-Cosmin Cristian (71 de puncte), Ionuț Toma – Cristian (61 de puncte) și Dimitrie Octavian Radu (55 de puncte), toți trei în clasa a VI-a la Școala “Constantin Parfene” Vaslui, și Pagu Tudor Ștefan (55 de puncte), clasa a VII-a, la Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad.

La liceu, locurile s-au distribuit astfel: “Primii de la fiecare nivel de studiu (a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a), iar restul de locuri de până la 11, adică șapte, revin celor care au următoarele punctaje. Pentru că sunt mai mulți elevi care au participat și la alte olimpiade, care probabil se vor suprapune, urmează să se decidă la care vor merge. Dacă cumva renunță vreunul, cedează locul următorului. După ce vom vorbi cu părinții elevilor, urmează să finalizăm lista”, a explicat inspectorul școlar pentru discipline informatice Lidia Rășcanu.

Iată lista completă a elevilor calificați: clasa a IX-a: Constantin Alin Sava (203 de puncte) și Trifan Robert Gabriel (185 de puncte), ambii de la Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Macovei Rareș Ștefan (182 de puncte) de la Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"; Clasa a X-a: Isac Lucian Constantin (225 de puncte) de la Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Filipescu Radu (215 de puncte), Bejenariu David Cosmin (185 de puncte) și Mititelu Teodor (160 de puncte), Serafim Alex Mihai (160 de puncte) și Brânza Tudor Alexandru (150 de puncte), toți cinci de la Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"; Clasa a XI-a: Tănasă Radu (159 de puncte) de la Liceul Teoretic "Emil Racoviță"; Clasa XII-a: Ciocan Cătălin Iulian (147 de puncte) de la Liceul Teoretic "Emil Racoviță".

„Într-un județ blamat de toată lumea, acești copii sunt mândria noastră”

Elevii au fost pregătiți de profesorii Dan Pracsiu, Theodor Sîrbu, Nicu Vlad Laurențiu, Ursu Gabriela, Florica Ciurescu, în cadrul Centrului de Excelență eMAG. Faza națională la Olimpiada de Informatică se va desfășura, pentru elevii de liceu, în perioada 29 martie – 3 aprilie, la Constanța, și pentru elevii de gimnaziu, în perioada 3 -7 aprilie, la Târgu Jiu.

"Nu putem decât să fim mândri de reușita elevilor și să felicităm profesorii care i-au îndrumat. Păcat că acești copii minunați pe care-i avem nu au posiblitatea să rămână în județ. Cred că autoritățile locale ar trebui să facă mult mai mult ca să convingă companiile să își facă sedii aici și astfel și copiii noștri să rămână acasă, nu să plece. Într-un județ blamat de toată lumea, acești copii sunt mândria noastră. La fel că mulți alții că ei, au obligația de a duce mai departe, cu orice sacrificiu, onoarea și demnitaea acestor locuri", spune părintele unuia dintre copii.