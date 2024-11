Eliminare surpriză în timpul jurizării: „Șorțul jos! Părăsești MasterChef!” Concurentul a plecat cu lacrimi în ochi

Competiția MasterChef devine din ce în ce mai acerbă, iar concurenții nu mai au loc de greșeli. O nouă ediție a emisiunii culinare de la Pro TV a adus și o nouă eliminare. De această dată unul dintre concurenți a comis-o grav, iar chefii l-au trimis imediat acasă. Cine este cel care a părăsit competiția MasterChef? Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu au rămas fără cuvinte când au gustat din farfuria lui.

Tensiunea este la cote din ce în ce mai mari la MasterChef, acolo unde rândurile concurenților au început să se strângă. În această etapă a jocului, cei trei chefi au pretenții mari, iar cei care nu reușesc să se ridice la nivelul așteptărilor sunt eliminați pe rând. Și în cea mai recentă ediție a emisiunii s-a făcut o nouă eliminare. Cine este concurentul care a călcat pe bec de această dată?

Ultima ediției a emisiunii MasterChef a adus o nouă eliminarea. De această dată unul dintre concurenți a comis-o atât de grav încât a fost eliminat chiar în timpul jurizării, imediat după ce Boneta, Scărlătescu și Dumitrescu au gustat din farfuria lui. Cel care a reușit să îi surprindă într-un mod negativ pe cei trei chefi este Laurențiu.

Concurentul a gătit pește cu sos de physalis și măr și un pandișpan de sparanghel. Însă, se pare că preparatul său nu a fost deloc pe gustul celor trei bucătari, care nu s-au abținut și au criticat vehement combinația de gusturi pe care concurentul a ajezat-o în farfurie.

„Știi câți bani iau eu pe lună de la Pro TV? Nu destui să mai mănânc chestii din astea. Și iau mulți bani, extraordinar de mulți, dar nu atât de mulți încât să mai mănânc chestii de genul ăsta. Vorbesc foarte serios”, a spus Florin Dumitrescu, după ce a gustat preparatul.

„Îmi pare rău, dar nu am putut să înghit! Am mestecat, am mestecat, dar de ce?”, a fost și reacția lui Sorin Bontea.