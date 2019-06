Eliza Ene-Corbeanu și-a lansat al doilea volum, ”Viața la Curte”: ”Mai multă patimă!” VIDEO

Eliza Ene-Corbeanu și-a lansat, sâmbătă, al doilea volum al cărții Viața la Curte, Suflete rătăcite, Jurnalul unor criminali. Evenimentul a avut loc la standul Editurii RAO, la Târgul Internațional de Carte Bookfest, de la Romexpo.

Este vorba de o colecție de povești tulburătoare ce înfățișează viața din spatele ușilor Parchetului. Evenimentul a fost deschis de Denise Rifai, realizator la Realitatea TV, apoi speech-ul a fost continuat de jurnalistul Dan Andronic și de istoricul Florin Bichir.

Apoi, Eliza Ene-Corbeanu, avocat de profesie, dar și autor a peste 200 de texte în EvZ, toate pe profilul meseriei, a făcut o scurtă prezentare a volumului cu numărul doi. ”Ăsta a fost scopul meu, când am început să scriu ”Viața la Curte”: am vrut să le arăt oamenilor o parte necunoscută a vieții… Dosare. Să se vadă ce se întâmplă în spatele unor maldăre de dosare, cu precădere penale. Mă bucur mult că povestea asta, Viața la Curte, merge mai departe. Cartea asta am scris-o altfel decât pe prima. Mai multă patimă, am încercat să intru mai mult în latura umană a personajelor. Să vă prezint nu neapărat latura întunecată sau partea mai neagră a oamenilor, dar poveștile, altfel decât le vedem la televizor”, a spus Eliza.

Inivitații, o sumedenie, mai toți prieteni dragi ai autoarei care, de altfel, i-a și salutat, în timpul discursului. Istoricul Adrian Cioroianu, fostul președinte al României, Traian Băsescu, fostul mare tenismen, Ilie Năstase, s-au numărat printre invitații de marcă al evenimentului de sâmbătă.

După prezentarea volumului, cei prezenți s-au fotografiat cu autoarea, care a împărțit cărți cu autograful ei.