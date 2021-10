Ella, fetița cea mare a Andreei Bălan, a împlinit 5 anișori. Ce cadou i-a făcut artista

Ella, fetița cea mare a Andreei Bălan, a împlinit astăzi 5 anișori. Micuța a avut o dorință de ziua ei de naștere, iar mămica ei i-a îndeplinit-o!

Este sărbătoare mare în familia Andreei Bălan! În urmă cu cinci ani, pe 9 octombrie, artista devenea mămică pentru prima oară și o aducea pe lume pe Ella Maya. Cântăreața organizează o petrecere pentru micuța ei, la care vor veni mai mulți copilași, însă a vrut să o sărbătorească pe fiica sa cea mare și la grădiniță.

Așa că, vineri, 8 octombrie, Ella Maya a primit un tort-surpriză cu zâne și fluturași. Micuța a fost extrem de bucuroasă și a gustat imediat din tort. Apoi și colegii ei au fost serviți cu desertul delicios.

”5 ani, îți dai seama? Să mergem la grădiniță! Iubita mea! Îți place? Mi-ai zis că vrei tort cu zâne, cu fluturași și să fie zâna mare, zâna șefă. Îți place, iubita mea? Acesta este tortul pentru la grădiniță, iar mâine mai ai un tort pentru petrecere”, a spus Andreea Bălan în dreptul imaginilor cu fiica sa.

Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru fiica ei

Sâmbătă, dis-de-dimineață, Andreea Bălan a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu Ella Maya. De asemenea, artista a transmis și un mesaj emoționant mărturisind cât de recunoscătoare este pentru fiecare clipă petrecută alături de fetița ei.

”09.10.2016 este ziua in care Ella a venit pe lume si m-a ales sa-i fiu mama ! Din acea zi, totul a capatat sens, m-am simtit implinita cu adevarat si am cunoscut iubirea neconditionata!❤️ Azi, la 5 ani distanta, sunt fericita si recunoscatoare pentru fiecare clipa petrecuta alaturi de ea, pentru zambetele si gingasia ei, pentru ca imi retraiesc copilaria alaturi de ea si pentru ca ma invata sa fiu un om mai bun!

Ella este printesa mea sensibila si iubitoare, buna si calda care ma duce in fiecare zi in universul ei magic cu unicorni, zane si fluturasi🧚🏻‍♀️🎼 Voi fi mereu alaturi de ea si de Clara sa isi indeplineasca visele si sa fie fericite❤️. Azi facem party si sarbatorim ziua minunata in care a venit pe lume🥳🎂”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.