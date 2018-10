Ellie White, în panică. Băiețelul ei a căzut în piscină și nu a mai putut să iasă la suprafață: „Dacă nu aș fi fost pe fază…”

Niciun părinte nu vrea să treacă prin asta! Ellie White a trăit o experiență de coșmar în urmă cu ceva timp, care a făcut-o să se schimbe radical. Ea e mult mai precaută acum și nu vrea să locuiască la casă cu piscină. Totul a pornit de la un incident în care a fost implicat Mihăiță, băiețelul ei în vârstă de aproape 6 ani.

Copilul a fost la un pas să se înece după ce a alunecat și a căzut în piscina unor vecini. Mihăiță nu știa să înoate foarte bine, dar oricum nu avea cum să iasă la suprafață pentru că piscina era acoperită cu folii de protecție. Din fericire, micuțul a fost salvat, dar Ellie White a rămas cu sechele. Deși Mihăiță știe acum să înoate bine, cântăreața nu este de acord să aibă piscină în curte, potrivit libertatea.ro.

„Dacă nu aș fi fost pe fază, nu mai avea cum să mai iasă la suprafață!”

„Eu nu mă panichez prea ușor, reușesc să îmi păstrez cât de cât calmul în orice situație s-ar ivi. A fost însă o întâmplare care a lăsat urme adânci în memoria mea, când Mihăiță a căzut în piscina unor vecini și era să se inece. Era toamnă, piscina era acoperită cu niste folii care se dădeau la o parte, iar el se juca în jurul ei. L-am avertizat să nu ma stea pe margine fiindcă putea să cadă în piscină, dar nu m-a ascultat și a căzut.

Dacă nu aș fi fost pe fază, lângă el, foliile de deasupra piscinei s-ar fi tras la loc iar el nu mai avea cum să mai iasă la suprafață. Din fericire ne aflam în apropiere și am reușit să îl salvăm. Însă am tras o sperietură îngrozitoare. M-am panicat și am rămas cumva cu o traumă. Mihăiță a învățat între timp să înoate bine și să înțeleagă unde se află pericolul și cum să se ferească de nenorociri. Eu încă mai am teamă de piscine și nu vreau să construim una în curtea casei", a mărturisit Ellie White.