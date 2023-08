Ema și Răzvan au făcut anunțul după marea finală Insula Iubirii! Cei doi au dezvăluit sexul bebelușului 

Ema și Răzvan s-au numărat printre concurenții sezonului șapte Insula Iubirii. Cei doi au plecat în Thailanda pentru a își testa relația, iar experiența pare că le-a fost una folositoare. Deși în cadrul emisiunii s-au despărțit, ispita distrugând repede cuplul celor doi, atunci când au ajuns acasă și-au mai dat încă o șansă. S-au cununat, iar în curând o să devină părinți. Cei doi au anunțat sexul bebelușului.

Ema și Răzvan au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. El a căzut imediat în ispită, iar ea părea că nu mai este dispusă să îi ierte orice. Confruntarea finală dintre ei doi în cadrul emisiunii a fost una dură, iar Ema a avut puterea să îi spună nu celui care a dezamăgit-o în repetate rânduri. Asta până când a ajuns acasă, căci rapid a uitat tot ce s-a întâmplat în Thailanda.

Ema și Răzvan, viitori părinți

Așa cum spuneam, Ema și Răzvan au plecat despărțiți de la Insula Iubirii, iar bruneta părea că nu o să îl mai ierte niciodată pe fostul partener. Însă, supărarea acesteia nu a durat mult, iar la scurt timp după ce au ajuns în România cei doi s-au împăcat. Simțindu-se singuri au decis să își mai dea încă o șansă, iar de această dată pare că lucrurile merg cât se poate de bine.

Ema și Răzvan nu doar că s-au împăcat, dar au decis să facă și următorul pas. Cei doi au făcut cununia civilă, iar mai apoi au hotărât că este momentul ca familia lor să se mărească. Chiar seara trecută, după marea finală de la Insula Iubirii, cei doi au făcut anunțul și au dezvăluit că o să devină părinți.

Mai mult, Ema a publicat în mediul online mai multe imagini cu burtica de gravidă, anunțând că o să devină mămică de fetiță, de această dată.

„Este fetiță!”, a fost mesajul scris de Ema, în dreptul fotografiilor cu burtica de gravidă.

Ema și Răzvan, confruntarea finală

După confruntarea de la bonfire-ul final nimeni nu credea că Ema și Răzvan se vor mai împăca. Bruneta l-a tras la răspundere pe partenerul său, iar acesta a admis că a întrecut măsură și abia atunci realiza gravitatea faptelor sale.

„Tind să cred că am forțat prea mult lucrurile, recunosc că am sărit calul. Văzând din partea asta a ecranului, recunosc că am sărit calul. Are dreptate. Eu nu am simțit nevoia să lupt.

O iubesc pe Ema, apreciez că nu a făcut ce a făcut Răzvan pe insula cealaltă, o să-mi cer scuze pentru ceea ce a văzut. Dar concluzia este că plecăm separat. A trebuit să vin aici ca să văd ce urât se văd gesturile astea din exterior”, concluziona Răzvan.

În timp ce Ema părea extrem de dezamăgită și gata să nu mai audă niciodată de cel care după numai câteva zile a căzut în ispită și s-a bucurat din plin de momentele tărite lângă Daria.

„Ai demonstrat încă o dată că îți bați joc de mine. Mă bucur că ai trăit intens tot ce a fost aici. Ai fost șmecher ca bărbat, ai făcut-o și pe Ema și pe Daria. Plec singură, te rog să-i oferi inelul Dariei!”, spunea și Ema.