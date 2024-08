Emanoil Savin, unul dintre cei mai bogați edili din România, a făcut infarct pe terenul de fotbal. A murit ”primarul vedetelor”!

Doliu fără margini în politica românească! Emanoil Savin s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani, duminică. Primarul ales al Bușteniului a murit după ce i s-a făcut rău și a căzut din picioare. S-a prăbușit la pământ în ziua în care aniversa 40 de ani de căsătorie. Acesta câștigase alegerile locale în luna iunie și urma să fie pus în scaunul de primar din octombrie, anul acesta. Familia și apropiații sunt distruși de durere, după aflarea veștii cumplite. Mesajele de condoleanțe, pline de regrete, curg pe rețelele de socializare. Nimeni nu se aștepta la o asemenea nenorocire.

UPDATE 16:00 Marcel Pavel, devastat de vestea morții lui Emanoil Savin, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că cei doi erau prieteni buni. Au participat la multe evenimente și petreceri împreună, alături de alte persoane publice.

„Eram prieteni buni, nu mai vorbisem cu el de vreo șase luni. Ne înâlneam aproape săptămânal la el, și cu Simona Halep. Avea o cramă în cadrul hotelului său. Ne distram acolo și cu Bute și alții. Era un om minunat. Am avut și o demonstrație, el a făcut dublu cu Ilie Năstase, eu cu Halep, când Simona era în ascensiune. Apoi am cântat și după am rămas la chef și cu tatăl Simonei. A fost și la mine acasă. Am băut două sticle de șampanie. Avem multe amintiri frumoase împreună. E o veste tristă, îmi pare tare rău”, a declarat Marcel Pavel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.