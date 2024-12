Emil Străinu a vizitat celebra Area 51 din Nevada, America. A văzut sau nu extratereștrii acolo? „Să rupem pisica”

Emil Străinu și Dan Diaconescu au dezbătut subiecte explozive în ediția CANCAN SENZAȚIONAL din data de 20 decembrie. Generalul Emil Străinu, unul dintre cei mai cunoscuți experți români în fenomene neidentificate, a făcut o dezvăluire spectaculoasă despre vizita sa în celebra Area 51 din Nevada, Statele Unite. În ciuda așteptărilor, Străinu afirmă că nu a întâlnit extratereștri acolo, dar ceea ce a văzut depășește cu mult limitele imaginației.

Străinu a explicat că a fost martorul unor tehnologii neobișnuite, care sfidează legile gravitației. Aceste nave, fără formă aerodinamică și cu dimensiuni uriașe, par desprinse din filmele SF.

Mai mult, aceste obiecte zburătoare pot executa manevre imposibile pentru tehnologia cunoscută:

Cea mai mare întrebare legată de aceste nave rămâne originea lor. Emil Străinu a declarat că, deși există posibilitatea să fie o tehnologie de ultimă generație creată de americani, caracteristicile lor sugerează mai degrabă o tehnologie de origine extraterestră.

„Nivelul tehnologic actual nu poate explica ceea ce am văzut acolo”, a subliniat generalul.

CITEȘTE ȘI: Cum și-au dat americanii seama că Luna este goală + Emil Străinu: „Trump ar fi dat ordin că…”

Pe lângă Area 51, Străinu a vizitat și alte locuri legate de fenomenul OZN: deșertul New Mexico, unde s-ar fi prăbușit un OZN în 1947, baza de rachete Sardia, laboratoarele Livermore și alte locații ultrasecrete. În New Mexico, deși oficial s-a negat existența incidentului, guvernul SUA a ridicat un monument în locul presupusului impact.

„Ca să rupem pisica. Zona 51 și zona 51… Mai există încă două zone, zona S4 și zona S6, unde vestitul Bob Lazar, cel care spune că a văzut OZN-urile acolo. Deci m-am plimbat prin toată această zonă. Am fost în New Mexico, în deșertul New Mexico, în locul unde se spune că a fost vestitul impact, OZN-ul căzut în 1947, cu omuleții verzi și toată povestea aceea. Unde, deși se spune că nu a existat nimic, există un monument făcut de guvernul SUA.

Am fost la baza de rachete, Sardia, unde se pregătesc cele mai performante mijloace de cucerire a spațiului cosmic. Am fost în laboratoarele Livermore, am fost în Silicon Valley, nu mai merg mai departe.

Bun, dar pe zona 51… Deci în zona 51 nu am văzut niciun extraterestru. Dar am văzut nave care se pot deplasa după principii care sfidează legile gravitației, care nu au formă aerodinamică și care au dimensiuni uriașe. Și acum, ca să-ți dau un exemplu – poate o să vorbim pe larg despre asta – imaginează-ți o navă de vreo două, trei ori mai mare decât un avion intercontinental.

Și acum imaginează-ți că are tot felul de țepi, forme rotunde, pătrate, ieșituri, mii de culori, mii de becuri. Ai văzut cum zboară o muscă, da? Imaginează-ți acel monstru că zboară așa sau că pac, dispare.

Și asta ați văzut cu ochii dumneavoastră? Da, asta am văzut. Deci nu numai eu. Dacă vedeam doar eu, nu mai mă lăsau să fac ceea ce trebuia să fac, dacă eram dus cu preșul.

Și această navă ar fi o creație americană sau una extraterestră? Cum? Această navă, acest obiect. Da. Curios, că putea să fie o fabricație americană sau… Nu, părerea personală. Deci eu am următoarele… următoarele direcții de care sunt convins.

Prima. Este că am discutat cu foarte mulți specialiști din multe țări, din toate zonele. Nivelul tehnologic actual pe care îl avem noi – cu telefonul, cu laserul de la Măgurele sau orice altceva – nu poate explica ceea ce am văzut acolo.”, a spus Emil Străinu la Cancan Senzațional.