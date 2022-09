Emilia Ghinescu, momente de cumpănă de-a lungul vieții! Suspiciunea de cancer la rinichiul drept a doborât-o pe cântăreață

Câteodată puterea voinței este mai importantă decât orice. Emilia Ghinescu a avut parte de momente marcante de-a lungul existenței sale. Problemele de sănătate i-au adus numeroase bătăi de cap artistei, însă aceasta nu s-a dat bătută nicio clipă.

Cu toate că Emiliei Ghinescu îi era interzis să rămână însărcinată, aceasta a spart barierele și a adus pe lume nu unul, ci trei copii sănătoși. Dorința sa arzătoare de-și mări familia, a determinat-o pe interpreta de muzică populară să facă un sacrificiu enorm. Odată cu primele două sarcini, Emilia Ghinescu s-a supus unor riscuri ce puteau fi fatale.

Malformația la rinichi pe care o avea încă din naștere, s-a agravat, iar durerile resimțite de către artistă păreau a fi insuportabile. De dragul copiilor săi, Emilia Ghinescu a trecut prin momente crâncene, care i-au făcut viața un coșmar.

Emilia Ghinescu, suspectă de cancer

În urma controalelor, vestea că vedeta ar putea fi suspectă de cancer a doborât-o psihic pe Emilia Ghinescu. Cu ajutorul unui medic renumit, interpreta de muzică populară a fost pusă pe picioare, însă rugămintea acestuia a fost să nu mai rămână gravidă încă odată. Pericolul unei noi sarcini putea determina un blocaj renal, în urma căruia să sfârșească atât artista, cât și fătul.

Iubirea imensă pe care Emilia Ghinescu i-o putra lui Sebi Albăstroiu, a determinat-o însă pe aceasta să aducă pe lume un nou copil. În ciuda riscurilor la care s-a supus odată cu decizia luată, cea de-a treia sarcină a decurs fără mari probleme. Deși și-a riscat complet viața, Emilia Ghinescu a dat naștere unui nou miracol, pe nume, Anastasia.

„La 4 ani de la ultima naștere, slăbisem și mă simțeam foarte rău. În aceeași zi am chemat salvarea de patru ori, pentru că mă tăvăleam pe jos de dureri. Medicul de la urgență mi-a spus că mă suspectează de cancer la rinichiul drept. Cred că dacă mă tăia cineva de sus până jos cu lama nici nu ma simțeam. Sebi, partenerul meu își dorea un copil al lui și am zis că merită efortul și sacrificiul meu. Pe lângă bucuria de a avea un nou copil, pe mine mă încerca teama și neliniștea. Norocul meu a fost că am luat doar 4 kg în sarcină”.

