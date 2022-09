Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau”

La scurt timp după ce soțul ei, George Buhnici (41 de ani), a fost amendat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Lorena Buhnici a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare. Internauții s-au mirat când au citit anunțul făcut de către aceasta pe pagina de Instagram.

Recent, George Buhnici a fost amendat cu suma de 20.000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Jurnalistul a fost sancționat deoarece a oferit un interviu televizat în care a criticat femeile și felul în care unele dintre ele arată. Mai exact, vlogger-ul a spus că nu vrea să vadă pe plajă doamne și domnișoare care au vergeturi și celulită. Apoi, și-a comparat și propria soție cu o minoră și a susținut că acesta ar fi norocul vieții lui.

CITEȘTE ȘI: CE A POSTAT GEORGE BUHNICI PE FACEBOOK, DUPĂ CE A FOST AMENDAT DE CNCD CU 20.000 DE LEI

Mesaj dubios postat de Lorena Buhnici pe Instagram

După decizia luată de CNCD de a-l amenda pentru comportamentul abuziv pe George Buhnici, soția acestuia a avut o reacție mult mai misterioasă. În timp ce vloggerul și-a expus opinia în legătură cu amenda primită într-un mod tranșant, pe canalul lui de Youtube.

”Viață caldă și entuziastă… să învăț, să-mi doresc să știu, să simt, să gândesc, să acționez. Asta este ceea ce vreau. Și nimic mai mult. Spre asta trebuie să năzuiesc”, este mesajul postat de Lorena Buhnici, pe contul său de Instagram.

George Buhnici: ”Dreptul la libera exprimare face parte din democrația noastră”

Mai mult, George Buhnici susține în continuare că afirmațiile lui din respectiva emisiune au făcut referire strict la o problemă de sănătate care afectează o parte importantă din populație.

”Împreună cu avocata mea am prezentat argumentele noastre la termenul din data de 23 august, fiind credința noastră că, în ciuda cuvintelor nepotrivite, mesajului transmis nu este unul discriminatoriu. Consider că presa și internetul în general nu sunt locurile unde se decid chestiuni de drept. Și până la articolele pe surse și comunicatul de presă de astăzi am crezut că și autoritățile sunt de aceeași părere. M-am înșelat.

Credeți că avalanșa de ură, calomniile și amenințările sunt o măsură suficientă pentru interviul meu? Care nu a țintit nicio persoană cu nume și prenume, ci o problemă de sănătate publică. Unde ar trebui să se încheie acest episod, ce ar trebui să pățesc? Dreptul la libera exprimare face parte din democrația noastră, ca și responsabilitatea în fața legii’, a declarat George Buhnici pe canalul său de YouTube

VEZI ȘI: GEORGE BUHNICI, DESPRE TELEVIZIUNILE DIN ROMÂNIA: ”HABAR NU AU SĂ FACĂ ONLINE”