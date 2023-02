Emily Burghelea a dezvăluit numele băiețelului ei. Cine a dat-o, de fapt, de gol: ”Voiam să facem anunțul altfel”

Emily Burghelea traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Este mamă a doi copii, soție și o femeie implinită din punct de vedere profesional. Deși a vrut să păstreze misterul până la botez, în ceea ce privește numele băiețelului ei, se pare că nu a reușit și a fost dată de gol.

Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară. Cu o fetiță de doar doi anișori, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, a dat naștere, de curând, unui băiețel perfect sănătos. Deși a vrut ca numele celui mic să rămână secret, cel puțin până la botez, se pare că misterul a fost elucidat, însă parțial. Învitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Emily a confirmat că unul dintre numele celui mic este Andreas.

”Da. Am zis că dacă nimerește cineva o să zic. Voiam să facem anunțul altfel, dar a fost descoperit. Dar mai are unul. Ăsta e numele secundar.”, a spus Emily, după ce Cătălin Măruță a dat-o de gol.

Totodată, vedeta a făcut referire și la fetița ei, Amedeea, care are, de asemenea două nume de sfânt: ”Da(e nume de sfânt). Și Amedeea are. Vine din greacă și înseamnă iubire de Dumnezeu. Și are și Ștefania(al doilea nume) care este tot nume de sfânt. Noi ținem foarte mult la chestia asta.”, a mai spus Emily.

Emily Burghelea: ”Nu am avut timp să mă dezmeticesc”

Recent, Emily a vorbit despre cea de-a doua naștere și a spus cât de ușoară a fost, comparativ cu prima naștere. Vedeta a povestit cum după venirea celui mic pe lume a simțit că nu mai există nimeni în jur și tot ceea ce conta era băiețelul ei.

„A doua naștere a fost mult mai ușoară comparativ cu prima. Pe Amedea, de exemplu, am născut-o după un travaliu de 24 de ore. În schimb, pe băiețelul nostru l-am adus pe lume muuult mai repede. Nici nu am avut timp să mă dezmeticesc!

Imediat după ce l-am născut pe bebe, l-am ținut la piept, skin to skin. Simțeam că plutesc! A fost fabulos. S-a uitat la mine, l-am pus la piept și a început să pape. Am simțit că nu mai există nimeni în jur. Am simțit că sunt doar eu, bebe și Andrei în sala de nașteri. A fost un sentiment uluitor”, a declarat Emily, pentru Fanatik.