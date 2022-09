Emily Burghelea și iubitul Andrei contribuie puternic la sporirea natalității în showbiz! Sunt tineri, sunt prosperi, se iubesc și au ales să își exprime iubirea prin cei doi copii cu care se mândresc. Unul născut, Amedea, iar altul ce urmează să vină pe lume în aproximativ jumătate de an. Emily a prezentat pe perioada sezonului estival emisiunea „Vorbește lumea”, alături de Cosmina Păsărin și Majda, moment în care a aflat că este însărcinată, chiar în direct! Vedetei i s-a făcut rău, a ajuns la spital, iar testul de sarcină a vestit marea surpriză! Acum, Emily vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre marea bucurie ce va să vină în viața sa și a lui Andrei!

Se pare că cea de-a doua sarcină se simte ușor diferit comparativ cu prima, pentru tânăra mămică. Nu este inedit doar modul în care Emily a aflat că Amedea va avea un frate sau o soră, ci și poftele pe care aceasta le are. Vedeta dezvăluie că ar putea mânca până și un borcan de murături dacă instinctul o cere, iar soțul îi este alături, cum a fost și prima dată. A rămas însărcinată ea și s-a îngrășat el, mai exact 20 de kilograme. Nu de alta, dar nu putea să lase neterminată treaba începută de soție!

„Nu te pui cu o femeie însărcinată!”

CANCAN.RO: Am văzut pe story că ți-a fost greu de tot să îl convingi pe Andrei să vă mutați. De ce a fost atât de dificil?

Emily Burghelea: În primul rând, ne-am mutat acum opt luni de zile, e destul de recent. În al doilea rând, el este Taur și Taurilor nu prea le plac schimbările. Ei preferă mai mult să fie așezați la locul lor, la casa lor, «Hai să ne mutăm, hai să facem aia, hai să facem aia!». Știi cum e, nu te pui cu o femeie însărcinată și cu poftele de gravidă!

CANCAN.RO: Dar chiar, ai, comparativ cu sarcina Amedeei? Pentru că acum poți să le compari, evident!

Emily Burghelea: Sunt multe diferențe, spre exemplu acum am pofte, la Amedea nu am avut absolut deloc pofte, îmi e poftă de murături, de chestii sărate, de chestii dulci. Și mănânc doar dacă îmi este poftă, în rest nu prea pot să mănânc mâncare normală! De exemplu la masă, îmi comand ceva, ciugulesc puțin și cam atât, ceea ce nu e neapărat ok! Dar dacă am o poftă, sunt în stare să mănânc și un borcan de murături întreg!

CANCAN.RO: Andrei susține acest proces al tău sau îți zice că după s-ar putea să regreți?

Emily Burghelea: Andrei, la sarcina cu Amedea, s-a îngrășat vreo 20 de kilograme. Pentru că așa cum am făcut acum, așa am făcut și atunci, practic îmi comandam de mâncare sau găteam și nu mâncam. Și trebuia să mănânce cineva, e un băiat strângător! Asta s-a întâmplat, s-a îngrășat foarte tare, iar acum are mult mai multă grijă la dietă. Iar eu sunt bună de făcut copii, aparent nici acum nu iau în greutate, dar nu se știe niciodată!

„Eu simt că este băiețel!”

CANCAN.RO: Orgoliul masculin iese cumva la iveală din Andrei și și-ar dori un băiețel?

Emily Burghelea: Nu, Andrei vrea în continuare fetiță! Eu simt că este băiețel, dar el simte că este fetiță! Pe Amedea a visat-o când eu eram în trei sau patru săptămâni. La Amedea am aflat mult mai repede. Acum cred că am deja două luni și jumătate, poate trei.

CANCAN.RO: Amedea e prea mică să își dea seama, sau înțelege ce urmează?

Emily Burghelea: Înțelege foarte bine și a venit și mi-a pupat burtica de mai multe ori, mai ales atunci când mi s-a făcut rău și am venit de la urgență. Practic în momentul în care am aflat, zici că a știut, zici că cineva i-a spus, a venit și mi-a mângâiat burtica, a pupat, mi s-a părut absolut incredibil! Deci momentul acela nu o să îl uit în viața mea! Și încă o chestie, Amedea a mai făcut o mișcare de-a lungul timpului – se uita printre picioare. Am postat chestia asta pe Instragram, iar oamenii mi-au spus: «Asta prevestește că o să aveți un copil!». Amedea a făcut asta cu mult timp înainte ca noi să aflăm că o să avem un copil!

Sursă foto: Instagram @emilyburghelea