Cea mai fresh prezență de pe micile ecrane este tânăra mămică Emily Burghelea, care s-a făcut remarcată încă de la vârsta de 19 ani, în show-ul „Bravo, ai stil!”. Ascensiunea influenceriței a continuat, bifând și experiența „Acces Direct”, emisiune din care a plecat, pe fondul unor neconcordanțe principiale cu cei ce gestionau proiectul de la Antene. Acum, Emily este fericita prezentatoare de la „Vorbește lumea”, alături de Cosmina Păsărin și Majda Aboulumosha. După primul live, „mezina” show-ului de la PRO TV nu s-a putut abține și a izbuncit în lacrimi, chiar în timpul interviului pentru CANCAN.RO.

Nu emoțiile noii experiențe au fost cele ce au determinat-o pe Emily să devină ușor emoțională, ci faptul că și-a văzut visul devenit realitate. Tânăra mămică a reușit să ajungă, la numai 23 de ani, prezentatoare în toată regula a unui show cu cifre de audiență notabile.

La materializarea idealului, spune Emily, ar fi participat și străbunica ei, personaj absent, pe care moderatoarea și-ar fi dorit să o aibă alături în noua sa postură.

„Prezentatoare de știri nu mi-a ieșit, că nu s-a putut…„

Pariul celor de la PRO TV este o formulă constituită din trei personaje feminine, de vârste diferite, cu experiențe și realități diferite, așa cum o declara colega lui Emily Burghelea, Majda Aboulumosha.

Prin urmare, aportul lui Emily Burghelea va fi cel a aduce publicul tânăr din mediul online către TV, tânăra mămică având o comunitate generoasă după expunerea din proiectele precedente.

La „Bravo, ai stil!” a fost finalistă, la „Acces Direct” asistentă, la „Teo” avea rubrică, dar acum Emily a devenit prezentatoare cu normă întreagă.

Pare că nimic nu a fost întâmplător pentru influenceriță, care și-a atras succesul actual.

„Andrei a zis: «Nu pot să cred! Nu pot să cred, ăsta e visul tău, tu îți dai seama că ție ți se întâmplă asta? Tu realizezi că ăsta este visul tău?». Chiar e visul meu!

Îi spuneam străbunicii mele, ea mă întreba când eram mică: «Mamă, tu ce vrei să te faci când o să fii mare?».

Mă uitam la Andreea Esca și îi ziceam că vreau să fiu prezentatoare de știri.

Prezentatoare de știri nu mi-a ieșit, că nu s-a putut, dar cred că nici nu m-ar fi coafat această titulatură. Dar cred că asta mi se potrivește cumva, pentru că e tot prezentatoare, nu de știri, de un matinal cu bună dispoziție, cu energie.

Și cred că acum, Dumnezeu să o ierte pe străbunica, dar cred că ea este îngerul meu păzitor, care cumva îmi ghidează cariera!”, ne-a declarat Emily Burghelea, vizibil emoționată.

„Am simțit că mă arunc cu parașuta!”

Simpatica prezentatoare de la „Vorbește lumea” mai pune în atenția publică și intensitatea emoțiilor pe care un moderator le are într-o emisiune live, de calibrul celei de la PRO TV:

„La examenul final de la facultate, și atunci am intrat cu un gol în stomac, și ce crezi, după ce am terminat examenul, am venit la «Vorbește lumea», pentru că am intrat în direct, în mai puțin de 20 de minute și am gătit o rețetă.

Nu știam atunci, dar și ăla a fost unul dintre teste, castingul pe care l-am dat pentru a ajunge astăzi aici, pentru a prezenta live emisiunea.

Și da, în spatele porților, acolo, în momentul în care a fost numărătoarea inversă, am simțit că mă arunc cu parașuta! A fost într-adevăr emoționant!”, a mai completat Emily Burghelea.

