Emily Burghelea și-a botezat fiul! Ce nume a ales pentru băiețelul său: „Sunt foarte emoționată”

Ieri, 1 martie, a fost o zi importantă pentru Emily Burghelea. Proaspăta mămică și-a botezat fiul, iar evenimentul a fost unul restrâns. Tânăra și soțul ei au adunat cele mai importante persoane din viața lor și au mers la biserică, după care toată lumea a petrecut în cinstea noului membru creștinat al familiei.

Emily Burghelea și-a dorit să respecte tradiția, astfel că a botezat băiețelul fix la 40 de zile de când s-a născut. Evenimentul a fost unul restrâns la care au participat doar nașii și bunicii micuțului. Emily Burghelea s-a pregătit temeinic, iar apoi a mers către biserică. Emoțiile au fost mari, însă totul a decurs prefect așa că blondina nu a avut de ce să își facă griji. După ce slujba religioasă a luat final, toți invitații s-au îndreptat către petrecere. Emiley Burghlea și cei apropiați au făcut o masă în familie și au marcat așa cum se cuvine momentul.

„Sunt foarte emoționată, chiar dacă am trecut deja printr-un botez, al Amedeei. Se împlinesc de la naștere exact 40 de zile azi. O să fie cu nașii, părinții și bunicii, atât. Facem botezul la biserică”, a spus Emiley Burghelea, potrivit fanatik.ro.

Pentru ziua cea mare, Emily Burghelea și soțul ei au ales ținute speciale. Ambii s-au îmbrăcat în nuanțe de albastru. Emiley Burghelea a optat pentru o rochie scurtă, fără decolteu, din paiete albastru închis. Rochia a accesorizat-o cu o pereche de cizme lungii argintii. Soțul ei s-a asortat și el și a decis să poarte un sacou într-o nuanță de un albastru ceva mai deschisă față de cea a rochiei lui Emily, pantaloni negri și o cămașă albă. Evident că din ținută nu a lipsit nici celebra mască pe care acesta o poartă mereu și ochelarii de soare.

Ce nume a ales Emily Burghelea

Emily Burghelea a dezvăluit și numele bebelușului. Blonda a mărturisit că alegerea i-a aparținut în totalitate, la fel cum în cazul Amedeei alegerea i-a aparținut soțului ei. Așa că, după ce a căutat temeinic, Emily Burghelea a decis că băiețelul ei va purta două prenume. Mai exact, micuțul se numește Damian Andreas.

Cele două prenume alese de Emily Burghelea provin din greacă. Numele Damian vine de la verbul „damao” și se traduce prin „cel care îmblânzește”. Numele Andreas provine tot din limba greacă și se traduce prin bărbăție, curaj.

„Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare. Andrei a ales Amedea încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% șia zis: Amedea. Acum mi-a zis că este băiat. «Alege tu!». Este un nume ales de mine 100%”, spunea Emily Burghelea.

