Chinurile trăite de Emily Burghelea după ce a devenit mamă pentru a doua oară: “Au zis că trebuie să mă opereze!”

Viața lui Emily Burghelea constituie o adevărată aventură după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Influencerița își ține la curent urmăritorii cu fiecare peripeție trăită, însă CANCAN.RO a reușit să întocmească filmul complet al dificultăților de care vedeta s-a tot lovit. Joviala Emily ne-a oferit declarații exclusive, într-un scurt moment de respiro, cât fiul cel mic dormea, iar soțul o îngrijea pe Amedea, fiica cea mare a cuplului.

Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” ne-a dezvăluit că s-a aflat la un pas de operație, imediat după naștere. Doctorii i-au atribuit mai multe diagnostice incorecte, printre care apendicita sau funcționarea deficitară a unuia dintre rinichi. Oricare dintre probleme ar fi necesitat intervenție chirurgicală, însă proaspăta mămică a reușit să scape fără a fi nevoie de bisturiu.

Însă pe lângă situația medicală complicată, nici cea emoțională nu a fost mai roz pentru creatoarea de conținut. Amedea a trecut printr-un episod real de gelozie la adresa fratelui mai mic, calmat cu greu de către părinți.

Emily Burghelea o menajează pe fiica cea mare, după apariția mezinului: „Ca părinte e foarte greu să-ți vezi copilul că suferă!”

CANCAN.RO: Cum arată situația actuală cu doi copii, mai complicat sau mai facil decât îți proiectai inainte de naștere?

Emily Burghelea: Deși înainte de naștere mi s-au povestit tot felul de experiențe referitoare la viața cu doi copilași, sinceră să fiu nu am vrut sa proiectez nimic! Nici ca o să fie greu, nici că o să fie ușor… Am lăsat lucrurile să mă surprindă, am fost sigură încă de la început, de cand am aflat că sunt însărcinată, că Dumnezeu mi-a oferit acest dar, cel de-al doilea copil, știind că mă voi descurca!

Dacă Dumnezeu a avut încredere în mine și mi-a trimis băiețelul, m-am gândit doar că voi reuși eu cumva să gestionez situația! Că va fi greu, că va fi ușor, nu mi-am proiectat nimic, am știut doar că mă voi descurca! Acum, bebe s-a născut, familia s-ă mărit, și ce să vezi?! Chiar ne descurcăm! Mamele au superputeri!

CANCAN.RO: Este geloasă Amedea pe frățiorul ei, pentru că de obicei copilul mai mare începe să se simtă poate neglijat?

Emily Burghelea: Amedea a reacționat foarte bine de când l-a văzut pe bebe pentru prima dată, l-a așteptat, i-am povestit multe despre el, îl pupă, îl iubește, vrea să îl ia în brațe, vede că petrec mult timp cu el, dar am grijă să îi ofer și ei timp doar cu mine, mai fugim în parc doar noi două uneori, când bebe doarme și echilibrez cumva balanța!

A avut parte de un hop emoțional, un moment mai dificil cand l-a vazut pe bebe într-o dimineață în mijlocul patului din dormitorul matrimonial, în locul ei practic! În acea seară Andrei a dormit cu ea în altă cameră, iar eu l-am culcat pe bebe acolo. A plâns fără oprire, a trebuit să schimbăm mediul ca să se oprească, am chemat-o pe mama soacră care a plecat de la job să vina să stea cu bebe cât eu și Andrei am ieșit cu ea afară.

Am încercat să o facem să înțeleagă că suntem acolo pentru ea orice s-ar întâmpla! Nu ne-a pierdut, nu i-a luat nimeni locul… Și-a revenit și am vorbit mult cu ea pe tema asta, chiar dacă e mică și nu vorbește încă, înțelege! O asigurăm constant că este iubită și importantă, iar lucrurile au mers bine de atunci! Mă bucur că a fost un episod izolat! Ca parinte e foarte greu să-ți vezi copilul că suferă, iar sentimentul de vinovăție în situații de acest fel este URIAȘ, mă bucur că am reușit să gestionăm situația cumva!

Tânăra mămică a trecut prin momente de groază la cea de-a doua naștere: „Mi-au zis că trebuie să mă opereze!”

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o sumedenie de momente dificile, ai ajuns chiar și la spital. Ce ți-au spus doctorii, cu ce te-au diagnosticat până la urmă?

Emily Burghelea: Nașterea a fost absolut superbă, totul a decurs perfect, am născut repede, am născut natural. Când am ajuns acasă, însă, au început situațiile. Am avut parte de febra laptelui, destul de grav aș putea spune, a durat vreo patru zile. Am făcut febră, am făcut frisoane, am ajuns la spital din cauza asta, am făcut răni. Cum a trecut febra laptelui, am avut o zi de pauză în care nici nu m-am dezmeticit bine, că au apărut durerile într-o parte. Dureri într-o parte care au persistat destul de mult și erau la o intensitate destul de mare.

M-am dus prima dată la maternintatea la care am născut, să verifice dacă s-a întâmplat ceva, totul era perfect din punct de vedere ginecologic, dar m-au trimis la urgență ca să verifice un doctor chirurg dacă nu cumva e vorba de apendicită. Și am ajuns la o urgență de stat, au verificat acolo ce și cum și mi-au zis că trebuie să mă opereze de apendicită, după aceea mi-au zis că nu funcționează un rinichi, după aceea mi-au zis că sunt mai multe posibilități, că trebuie să facă mai multe analize. Se uitau toți la mine ca la felul șapte, nimeni nu știa ce am.

Mi-au spus că trebuie să mă internez o seară, le-am zis că revin a doua zi, am revenit, investigațiile au continuat. Mi-au făcut tot felul de proceduri, a fost ceva rău de tot. M-au trimis acasă, mi-au zis că am diagnostic dureri într-o parte și să vin dacă mai fac febră. Am ajuns acasă, nici n-am ajuns bine și a început febra. M-am dus la o altă urgență, urgență de stat, să văd ce am.

Credeam că o dau în peritonită, credeam că am apendicită, dacă oamenii au zis că vor să mă opereze și că s-a spart apendicita, a fost ceva groanzic. Mi-au zis că e din cauza sarcinii, a nașterii, mi se mărise uterul și apăsa pe ureter. Practic, apăsa pe un rinichi. Mi-au pus diagnosticul imediat, cum s-a uitat doctorița pe toate analizele. Mi-a pus diagnosticul, mi-a dat un tratament și mi-am revenit.

Andrei și Emily Burghelea au trecut cu bine peste dificultăți și au regăsit puterea de a fi romantici

CANCAN.RO: A existat vreun moment pe care l-ai considerat fără de scăpare sau aproape de clacare?

Momentul în care mi-au spus că trebuie să mă opereze de apendicită și că trebuie să îmi facă anestezie generală m-a speriat groaznic, pentru că riscam să pierd laptele din cauza anesteziei generale. Trebuia să nu mai alăptez vreo două zile, ar fi fost foarte complicat, plus că ar fi trebuit să stau departe de bebeluș. Și la mine e totul până la bebeluș! Atunci chiar am crezut că nu voi mai avea scăpare.

CANCAN.RO: Ai postat un reel în lenjerie de Valentine’s Day, a dispărut romantismul dat de momentele intime cu Andrei sau reușiți să mențineți vie flacăra? Și dacă da, cum?

Emily Burghelea: Când îți întemeiezi o familie și când ai copii, romantismul se schimbă, pentru că îl vezi altfel. Mie mi se pare romantic acum un moment în care poate îl alăptez pe bebe, iar Andrei vine și mă pupă pe cap sau mă mângâie pe spate sau mă îmbrățișează.

E foarte diferit totul când îți întemeiezi o familie și apreciezi momentele cu altă intensitate și apreciezi alt tip de moment. Adică avem parte și de romantismul clasic, ca să zic așa, dar în același timp am descoperit o nouă plajă de senzații și de lucruri care mă fac fericită. Iar acum fericirea mea și fericirea noastră sunt bebelușii.

