După modelele Eminem, Johnny Cash sau Elton John, Tzancă Uraganu’, pe numele real Andrei Velcu, pregătește o mega-lovitură. Cântărețul de muzică de petrecere are totul pus la punct. V-am captat atenția? Vreți să știți despre ce este vorba? CANCAN.RO are declarații în exclusivitate de la celebrul manelist.

Tzancă Uraganu’ este un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Are un succes culminant în domeniul muzical și în fiecare zi trăiește fiorii iubirii alături de Marymar, femeia care îl va face tată pentru a treia oară (DETALII AICI). De-a lungul carierei de artist, a trecut prin aventuri fără număr, astfel că a hotărât că viața lui trebuie cunoscută de toată lumea.

“Am și regizor, va fi ceva top”

Și Tzancă Uraganu’ are multe, multe de spus. Are o poveste de viață incredibilă cu trebuie, fără discuție, expusă într-un film. Dacă Eminem, Johnny Cash sau Elton John, artiști celebri de peste Ocean, au acceptat ca biografia lor să fie redată publicului larg pe marile ecrane, de ce nu ar face-o și Andrei Velcu? Interpretul de manele s-a pus, deja, pe treabă, iar CANCAN.RO are toate detaliile. A găsit și scenarist și totul va fi top.

“Urmează să fac un film. Cu viața mea. A lui Tzancă Uraganu’ de când cânta la cele mai mici corturi până la cele mai mari palate. Îmi place enorm ideea. Am și regizor, am tot. Va fi ceva top”, a declarat Tzancă Uraganu’ în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine este Tzancă Uraganu’

Tzancă Uraganu’ s-a născut pe 2 decembrie 1990, în Ploiești. Și-a dorit să ajungă fotbalist, însă, în cele din urmă, a ales o carieră în muzică. După mai mulți ani în formația lui Florin Salam, a obținut un succes ca artist solo cu piesa Dale Dale în 2012. În prezent, piesele lui au milioane de vizualizări pe YouTube. A ajuns pe primul loc în topul Billboard pentru muzică din România în martie 2022 cu piesa “Scoate-mă de la block”.