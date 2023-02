Emoții mari pentru Mihai Bendeac, după ce a fost oprit în trafic. Ce a arătat testul antidrog făcut de actor

Mihai Bendeac este unul dintre actorii care a reușit să rămână în mintea oamenilor, de-a lungul anilor. Artistul a avut parte de o experiență neașteptată, după ce a fost oprit în trafic, de poliție. Ce s-a întâmplat în urma verificării cu etilotestul și cu testul antidrog.

De-a lungul timpului, actorul a avut parte de multe probleme cu legea, dar asta nu l-a făcut să își piardă încrederea în Poliția Română. Recent, Mihai Bendeac a postat pe pagina sa de Instagram o serie de mărturisiri cu privire la ultima sa întâlnire cu oamenii legii.

Mihai Bendeac s-a supus testului antidrog

Ca de fiecare dată, Mihai Bendeac nu s-a temut să spună lucrurilor pe nume, motiv pentru care a vorbit despre ultima sa experiență cu poliția. Se pare că actorul a fost oprit în trafic de către un polițist, din cauza autocolantelor pe care le avea puse pe geamuri.

„Am să vă explic motivul pentru care nu am scos colantul de pe geamuri în momentul în care am cumpărat biata mea mașinuță refăcută și recondiționată, mi s-a întâmplat să fiu recunoscut în trafic și, nu de puține ori, să se poziționeze în timp ce conduc mașini în trafic ale căror șoferi, să deschidă geamul și să mă strige sau să mă fotografieze. Am recunoscut fapta”, și-a început povestea Mihai Bendeac.

Adevăratul moment care i-a creat emoții fostului jurat de la „iUmor” a fost cel în care polițistul i-a sugerat să se supună unui test antidrog, pentru a vedea dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Despre Bendeac toată lumea știe că este un împătimit al senzațiilor tari, senzații care l-au și ajutat să fie un scriitor atât de bun. Totuși, acesta a susținut de fiecare dată că este conștient și că nu urcă la volan într-o stare de euforie.

Rezultatele testului s-au lăsat așteptate destul de mult, însă, în cele din urmă a ieșit la iveală faptul că Mihai Bendeac nu consumase droguri sau alte substanțe. Ba mai mult decât atât, rezultatele etilotestului au ieșit și ele negative.

„Într-un final, apare rezultatul și la testul ăsta: zero substanțe psihoactive. Într-un fel, m-am simțit prost. Parcă toată legenda din jurul meu se ducea de râpă”, a menționat actorul.