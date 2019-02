Emoționant! Ce și-au promis George Stanca și Vladimir Găitan când au vorbit ultima dată

Vladimir Găitan se numără printre persoanele cu care regretatul scriitor și ziarist George Stanca a vorbit în ultima perioadă a vieții sale. Cunoscutul actor a dezvăluit ce și-au primit când au discutat ultima dată la telefon. Conversația a avut loc recent, potrivit spuselor lui Vladimir Găitan care a împlinit 72 de ani sâmbătă, 2 februarie. Ieri, bunul său prieten care a murit astăzi i-a adresat pentru ultima dată o scrisoare – rândurile așternute de George Stanca te fac să crezi că și-ar fi presimțit sfârșitul.

“Ultima discuţie a fost la telefon. El s-a operat, şi eu am suferit mai multe operaţii, ne-am plâns pe umăr, ca să zic aşa. El, sărăcuţul, se pare că a fost mai afectat, slăbise foarte mult şi îmi spunea toate astea şi i-am spus să fie tare. Am început să mă «laud» cu toate prin câte am trecut, mai ales că eram de aceeaşi vârstă. Zic: «păstrează şi tu ordine, că eu totuşi sunt mai bătrân decât tine cu câteva luni». El era un tip tonic pe care chiar era o plăcere să îl ai lângă tine.