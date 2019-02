Vladimir Găitan, primele declarații despre scrisoarea pe care George Stanca i-a semnat-o înainte să moară

Vladimir Găitan a făcut în această seară primele declarații despre scrisoarea pe care George Stanca i-a semnat-o înainte să moară. Îndrăgitul actor și regretatul ziarist erau foarte buni prieteni. În cadrul interviului emoționant, Vladimir Găitan și-a stăpânit cu greu lacrimile când vorbea despre moartea cunoscutului scriitor.

În afară de frumoasa relație de prietenie, pe Vladimir Găitan și George Stanca îi lega și lupta dură pe care o duceau împreună cu problemele de sănătate. În vârstă de 72 de ani, actorul se luptă cu o maladie cumplită de mai bine de trei decenii… o formă rară de cancer al sângelui. Contactat de jurnaliștii de la “Adevărul“, Vladimir Găitan a mărturisit că ştia de suferinţa prin care trecea bunul său prieten, dar a sperat că lucrurile se vor îmbunătăți. De asemenea, el este de oprere că George Stanca va rămâne în amintirea tuturor drept un ziarist care şi-a iubit meseria şi i-a tratat cu indulgenţă pe cei despre care scria.

“Am fost foarte apropiaţi, mi-a fost foarte drag. A fost unul din ziariştii care ne-a iubit, şi nu sunt vorbe mari, şi lucrul ăsta s-a văzut în condeiul lui, s-a văzut în sufletul lui, pentru că el a trăit printre noi şi ne-a cunoscut aşa, cu bunele şi cu relele noastre. Dar a fost întotdeauna generos, ne-a făcut frumoşi şi buni, chit că poate nu toţi meritam această generozitate a lui. Sunt atât de întors pe dos de această dispariţie, pentru că el mi-a scris prefaţa la singura carte pe care am încercat să o scriu şi a fost atât de încântat şi atât de frumos mi-a scris. Ne lega o prietenie aşa… Ştiam de suferinţa lui, dar nu am crezut că o să îi cedeze inima. Am aflat pur şi simplu deschizând televizorul după-amiază şi am rămas înmărmurit. Ce să spui în asemenea momente? Vorbele sunt de prisos”, a declarat cu multă emoție în glas Vladimir Găitan, potrivit adevarul.ro.