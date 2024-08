Eric, blocat de Cristina Rotaru după ce s-au terminat filmările de la Insula Iubirii. A fost mâna diabolică a lui Andrei?!

Cristina și Eric au plecat împreună de la Insula Iubirii și au continuat să țină legătura și după emisiune pentru o perioadă. Doar că, la un moment dat, concurenta sezonului 8 l-a blocat pe rețelele de socializare, iar ispita masculină crede că a fost mâna diabolică a lui Andrei. Asta pentru că tânăra și fostul ei soț au mai fost zăriți împreună, în ciuda faptului că au divorțat și că ea spune că nu mai formează un cuplu. Ce crede Eric despre situația controversată dintre Cristina și Andrei Rotaru?

Cristina și Eric s-au apropiat destul de mult la Insula Iubirii, spre ultimele ediții ale acestui sezon. Concurenta și ispita masculină au plecat împreună la sfârșit, iar după emisiune au continuat să țină legătura pentru o perioadă. Lucrurile între ei doi s-au stins pentru că tânăra a reluat legătura cu Andrei, așa că i-a dat block lui Eric pe toate conturile de socializare. Ispita susține că este mâna lui Andrei, pentru că ea ar fi ușor „manevrabilă”.

Eric a avut numai cuvinte de laudă la adresa Cristinei, pe care o consideră o femeie frumoasă și deșteaptă. Acesta a recunoscut, în văzul tuturor, că și-a dorit mai mult cu ea, nu doar o simplă apropiere. Bărbatul susține că n-a jucat niciun rol în emisiune și că a fost real în toată idila lui cu Cristina.

„Din punctul meu de vedere, da, este greșit că ea s-a întors la el, indiferent că era cu mine sau cu altcineva. Dacă s-au despărțit după emisiune, voi vă dați seama că este un val de hate atât de mare din toată țara…

Cristina nu e naivă, eu nu am văzut-o o femeie naivă, este o femeie deșteaptă. S-au despărțit, nu știu dacă s-au despărțit sau nu. E manipulată. (…) eu îi spuneam că e îndoctrinată, manipulată…fiecare cred că s-a întrebat dacă mie mi-a plăcut Cristina, dacă am jucat un rol sau dacă nu am jucat un rol. Cred că orice bărbat își dorește o femeie precum Cristina, e o femeie care știe să-și țină bărbatul aproape, o femeie care te face fericit cu micile gesturi, o îmbrățișare, un zâmbet frumos…

Ideea este că, Cristina dacă va ieși din relația pe care o are cu Andrei, îi va fi foarte greu. Și dacă nu va fi cineva care s-o suporte, îi va fi foarte greu. Mi-a plăcut Cristina, spun în gura mare. Aș fi vrut ceva mai mult cu ea, dar nu am plusat cu nimic alegerile ei. Este foarte ușor manevrabilă. Ei doi acum nu mai stau împreună”, a dezvăluit Eric, într-un live pe TikTok.