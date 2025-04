Mariana Moculescu, pe mâna medicilor! A chemat ambulanța de urgență: ”Nu mai pot să mai lupt”

Mariana Moculescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, atât din punct de vedere medical, cât și financiar. Recent, aceasta a fost transportată de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu simptome severe generate de o viroză respiratorie care s-a agravat progresiv.

Starea de sănătate a fostei soții a compozitorului Horia Moculescu s-a deteriorat în ultima săptămână. Inițial, ea a încercat să gestioneze simptomele acasă, utilizând medicamente achiziționate fără rețetă, însă disconfortul resimțit s-a intensificat. Problemele au inclus dureri toracice, stări febrile și frisoane persistente. Evoluția simptomatologiei, combinată cu probleme medicale preexistente, precum hipertensiunea arterială și un istoric de tratament pentru afecțiuni psihice, au determinat intervenția cadrelor medicale, care au decis transportul ei cu ambulanța la spital.

Odată ajunsă în unitatea medicală, starea sa a fost stabilizată, însă Mariana a ales să părăsească spitalul mai devreme decât era recomandat. Lipsa unor resurse esențiale precum medicamentele personale și preocuparea pentru animalele de companie au determinat-o să solicite externarea pe semnătură. De asemenea, absența unui card de sănătate valid a limitat opțiunile de tratament în regim internat.

„Simt o durere între coaste. Eu iau medicamente pentru depresie. Mi-a fost rău de la inimă, am simțit că cedează. Nu mai pot să mai lupt cu răceala. Am avut stări groaznice, dureri de cap, frisoane. De vreo săptămână sunt așa.

Nu am apelat la ambulanță, am cumpărat medicamente de la farmacie. Mi-am revenit cu piciorul. Mi-am cumpărat si pentru asta pastile, pentru dureri. Eu nu am card de sănătate ca să stau în spital”, a transmis Mariana Moculescu la „Un show păcătos”.

„Este hipertensiva, viroză respiratorie, totul este în regula, mai putin tensiunea, o sa fie monitorizată pe tot drumul către spital. Pe emoții poate să fie, nu are treaba cu entorsa de la picior”, a spus și cadrul medical.