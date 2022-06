Eroul „tricolorilor” cu Finlanda anunță: „Nu am scăpat de presiune…!”

Eroul „triclorilor” în duelul cu Finlanda, Nicuşor Bancu, autorul golului victoriei echipei naţionale în duelul de pe Giulești, a declarat după joc că dacă România nu ar fi câștigat acest duel ar fi dezamăgit întreaga ţară și ar fi păstrat șanse minime la primul loc în grupă.

„Noi am încercat foarte mult şi în meciurile trecute, dar poate că nici adversarii nu ne-au lăsat să ne facem jocul. Dacă pierdeam şi în această seară dezamăgeam pe toată lumea, toată România. Trebuia să câştigăm pentru că era ultima noastră şansă să sperăm la locurile din faţă. Nu am scăpat de presiune… şi dacă aveam 9 puncte tot era presiune, dar suntem obişnuiţi cu această presiune. Am meritat şi criticile din partea oamenilor de fotbal, pentru că e normal când dezamăgeşti în două meciuri să vină criticile, le acceptăm. Era un meci foarte important pentru mine, mai ales că veneam după gestul stupid pe care l-am făcut în meciul cu Sepsi. Mă bucur că cei de aici au avut încredere în mine şi că m-au selecţionat şi sper să continuăm pe aceeaşi linie şi să câştigăm şi cu cei din Muntenegru”, a declarat fotbalistul celor de la Universitatea Craiova.

În celălalt meci al grupei disputat aseară, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina au terminat nedecis, scor 1-1.

După aceste rezultate înregistrate în primele trei runde din Grupa 3 Liga B din Liga Națiunilor, pe primul loc se află Bosnia-Herțegovina cu 5 puncte, urmată de Finlanda și Muntenegru, ambele cu câte 4 puncte, despărțite de golaveraj. „Tricolorii” închid grupa cu 3 puncte.