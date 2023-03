Un bărbat a anunțat, pe Facebook, că s-a asociat cu Gigi Becali și le-a propus românilor să investeacă în criptomonede cu promisiunea că vor da lovitura din punct de vedere financiar. Totul este, însă, o mare înșelătorie. Din păcate, mai mulți cetățeni au “mușcat” deja și au pierdut banii. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate de la patronul FCSB-ului, dar și de la unul dintre păgubiți.

Gigi Becali este perceput ca un om cu suflet mare, care ajută constant persoanele cu problemele financiare. De altfel, la palatul său din Aleea Alexandru este, aproape zilnic, un adevărat pelerinaj. Zeci de persoane așteaptă acolo ca milionarul să apară și să le rezolve doleanțele. Patronul FCSB-ului este, fără discuție, un zeu pentru cerșetori, dar și sursă de inspirație pentru infractori.

Promisiune că vor da lovitura pe piața criptomonedelor

Un român care s-a prezentat la telefon drept Nicolae Remeș se folosește de câteva zile pe Facebook și numai de imaginea lui Gigi Becali, pe care îl numește drept asociatul lui. Cu el, practic, își face reclamă și îi sfătuiește pe românii creduli să-i trimită bani, cu promisiunea că în scurt timp vor da lovitura pe plan financiar, pe piața criptomonedelor. Clair Capital este firma prin care mulți români au fost păgubiți cu sume importante de bani.

Gigi Becali a luat foc! “Eu nu cer bani. Cine este înșelat…”

Pentru a elucida misterul și a-i împiedica și pe alți români să-i cadă în plasă impostorului, CANCAN.RO a luat legătura cu Gigi Becali, care a negat că ar fi cerut vreodată bani oamenilor de rând, cu atât mai mult pe rețelele sociale.

“Eu nu fac așa ceva. Nu am social media, nu am Facebook, nu am Instagram. Nu mă interesează aceste lucruri pe mine. Cine este înșelat, aia e, cine este deștept, nu e înșelat. Oamenii știu că eu nu cer bani. Niciodată. Nimănui. Și la Steaua, mereu, ai mai văzut alți investitori? Nu, am fost doar eu. Păi dacă vreau eu să fac ceva, dau bani și fac. Dar nu cer”, a declarat milionarul.

Apel la autorități

În continuare, Gigi Becali a explicat că astfel de practici nu reprezintă o noutate pentru el. Face, însă, apel la autorități să înceapă o anchetă, iar vinovatul să fie pedepsit potrivit legii.

“Odată m-a sunat cineva și mi-a zis ‘Domnule Gigi, am câștigat 300.000 de euro. Dați-mi banii’. Ce bani să-i dau? Mi-a zis că a dat vreo 2500 de euro să câștige la loto sau mai știu eu ce. I-am închis telefonul. Sunt înșelăciuni de acest gen, e treaba lor. Eu nu pot să controlez lumea asta și nici n-o să stau. Sunt organele statului care ar trebui să se ocupe, nu eu. Ăsta e mesajul meu: nu există ca eu să cer bani în viața mea. Ce fac, fac eu, tot ce pot, cum pot. Eu nu am alți asociați. Ce nu pot să fac, nu am nevoie. Spuneți-le oamenilor că nu am social media”, a mai spus Gigi Becali.

“L-a băgat la înaintare, că sunt asociați”

Unul dintre românii păgubiți este Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneață” sau “Regele Barbutului”. Acesta a povestit reporterilor CANCAN.RO cum a căzut în această plasă.

“Eu am depus bani, nu mult, doar zece milioane. Am vrut să văd cum este și când am vrut să scot a început să mă aburească. Îmi vreau banii înapoi. L-a băgat pe Gigi Becali la înaintare, că sunt asociați. O mare golăneală”, ne-a declarat “Oneață”.