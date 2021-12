Eșec în prelungirii pentru „vulturi” în Trivale: „Păcat, pentru că băieții au muncit!”

FC Argeș a cedat neașteptat, scor 2-1, (1-1), duelul de pe teren propriu cu Gaz Metan. Piteștenii au deschis scorul prin Șerban (min. 8) însă ardelenii au reușit să întoarcă rezultatul prin golurile semnate de Trif (min.45+1) și Steau (min.90+4), plecând cu toate punctele puse în joc.

„Păcat, pentru că băieții au muncit. Am avut inițiativa, am controlat jocul, cred că nu este niciun fel de dubiu. Doar că în minutele de prelungiri, și în prima repriză, și în a doua, nu am rămas concentrați. Am luat un gol din aut și un contraatac. Dacă nu am înscris până în minutul 90+4, nu mai trebuia să ne expunem și trebuia să rămânem organizați, se termina egal. Probabil și așa era o frustrare, că am avut multe ocazii. Am înțeles că a fost penalty clar (n.r. – asupra lui Ionuț Șerban, în minutul 47). Nu vreau să comentez arbitrajul, deși se acutizează aceste probleme. Nu mai putem vorbi ipotetic, asta a fost istoria meciului de azi. Ridicăm capul și mergem să ne batem pentru punctele rămase în joc. Au mai cerut demisia și în primele meciuri, suporterii la Pitești sunt foarte exigenți, ei știu acea echipă mare a Piteștiului și au pretenții de la noi. Știm asta, încercăm să le satisfacem dorințele, dar azi atât s-a putut. Nu cred că echipa a jucat rău, am avut ocazii, am dominat adversarul. E decizia suporterilor ce strigă, noi muncim și facem totul să fie bine. Suntem piteșteni și nicidecum nu am face ceva împotriva echipei. În fotbal e momentul și momentul de astăzi n-am știut să-l gestionăm”, a declarat Andrei Prepeliță.

Rezultate etapa a 18-a

Academica Clinceni – Dinamo 1-0

Chindia Târgoviște – CFR Cluj 0-1

Farul Constanța – Rapid 2-0

CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2

„U” Craiova – FC Voluntari 0-2

FCSB – UTA 2-1

FC Argeș – Gaz Metan Mediaș 1-2

FC Botoșani – Universitatea Craiova 2-2

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 18 17 0 2 28-8 48

2 FCSB 18 12 4 2 34-16 40

3 FC Voluntari 18 10 2 6 22-18 32

4 Universitatea Craiova 18 9 2 7 34-21 29

5 Farul Constanța 18 8 5 5 21-10 29

6 FC Botoșani 18 7 8 3 18-17 29

7 Rapid 18 7 7 4 22-17 28

8 FC Argeș 17 8 3 6 17-12 27

9 UTA Arad 18 6 7 5 16-13 25

10 Sepsi OSK 18 4 9 5 19-17 21

11 Chindia Târgoviște 18 4 7 7 13-12 19

12 Gaz Metan Mediaș 18 5 4 9 15-21 19

13 CS Mioveni 18 4 5 9 11-26 17

14 „U” Craiova 1948 18 3 6 9 11-19 15

15 Dinamo 18 2 3 13 13-39 9

16 Academica Clinceni 18 2 3 13 13-39 7