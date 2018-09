Eșecul din Ardeal cu Gaz Metan, digerat greu de Stoican: „ Nu cred că echipa care a câştigat a fost echipa mai bună!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, a digerat cu greu eșecul pe care echipa sa l-a suferit în această rundă în minutele de prelungirea ale partidei de la Mediaș cu Gaz Metan.

„Cred că a fost un meci echilibrat, nu unul spectaculos. Două echipe care şi-au dorit victoria. E trist pentru că am muncit şi am luat un gol pe final. Am dat cu piciorul unui punct, un punct bine meritat pentru noi. Nu cred că echipa care a câştigat astăzi a fost echipa mai bună. După părerea mea au avut mai multă şansă decât noi. Iar noi am greşit mai mult decât ei. Qaka este o absenţă importantă pentru noi, pentru că este un jucător care face diferenţa şi care dezechilibrează apărarea adversă. Însă indiferent cine joacă trebuie să o facă bine. Ne aşteaptă acum un meci foarte greu cu Viitorul. Ne dorim să câştigăm meciurile de pe teren propriu” a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași.

Gaz Metan Mediaş a învins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a zecea a Ligii I. Unicol gol al partidei a fost marcat de Ely Fernandes, în minutul 90+1. În minutul 17, Gaz Metan Mediaş a ratat un penalty prin Marius Constantin.

După acest eșec, Politehnica Iași a coborât un loc în clasament, fiind pe locul 8 cu 14 puncte în timp ce Gaz Metan Mediaș a urcat pe podium în Liga I fiind pe locul 3 cu 17 puncte la egalitate cu Astra Giurgiu care a pierdut în prelungiri la Ovidiu cu Viitorul Constanța.