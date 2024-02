Este incredibil ce s-a ales de Sergiu, tăticul-călăreț din Iași. N-a știut să prețuiască darul făcut de Cătălin Moroșanu

În urmă cu 4 ani, Sergiu Ciobotariu reușea să impresioneze o țară întreagă. Tăticul călăreț, așa cum a fost supranumit, a mers pe cal până la maternitatea din Iași, pentru a-și vizita soția care tocmai născuse. Cazul tânărului a fost urmărit și de Cătălin Moroșanu, cel care a mobilizat o întreagă comunitate de oameni și a strâns donații pentru a-l ajuta. Cu banii strânși de luptător, tăticului călăreț i s-a cumpărat o casă în Iași, complet mobilată și utilată. Între timp, deși avea clauză contractuală în care nu putea vinde locuința timp de 5 ani, tânărul ar fi înstrăinat casa pe o sună derizorie.

Casa cumpărată din donațiile obținute de Cătălin Moroșanu, dar și cu ajutorul a sute de români, a ajuns în paragină. Vecinii din zona în care este casa lui Sergiu Ciobotariu susțin că nu l-au mai văzut pe tânăr acolo de multe luni, semn că tăticul călăreț din Iași nu mai locuiește acolo.

Ce s-a ales de Sergiu Ciobotariu, tăticul călăreț ajutat cu bani de Cătălin Moroșanu

După ce ar fi vândut casa primită din donații, Sergiu Ciobotariu s-ar fi mutat din nou în mahalaua unde a crescut, în cartierul Dalas, locul de ar fi avut o șansă să plece. Tăticul călăreț din Iași are acum 3 copii. În anul 2020, Sergiu Ciobotariu a fost cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis de conducere.

„Nu am mai văzut pe nimeni aici. Eu am aflat atunci de acest băiat care a primit casa cadou, însă apoi am auzit că a și vândut-o. La început a fost forfotă mare prin zonă. Ulterior, după ce a vândut-o am mai văzut, o perioadă, alți oameni și de câteva luni bune de zile nu mai vine nimeni. Este iarba crescută până la geamuri și cine știe ce mai este prin curte. Era o frumusețe de casă, nu-mi vine să cred ce a putut face”, povestește un vecin de-al său”, potrivit BZI.

Cum a reacționat Cătălin Moroșanu când a aflat că Sergiu Ciobotariu și-a vândut casa

Deși dezamăgit de fapte tânărului din Iași, Cătălin Moroșanu este conștient că nu poate avea pretenții de el și nici nu are cum să-l învinuiască pentru gestul său. Sportivul este împăcat cu gândul și se simte cu sufletul curat.

„Am făcut un gest pentru inima mea, în fața lui Dumnezeu. Am mobilizat presa ca să strângem bani. Dacă aveam eu bani, îi dădeam de la mine, dar nu sunt așa de bogat. I-am luat casă, i-am lăsat și 6.000 de euro, am avut grijă să nu înstrăineze… El nu a avut educație. Nu-l învinuiesc pe el, învinuiesc situația în sine. Nu poți avea pretenții de la el. El trăia într-o mahala, cădea coliba pe el”, a spus Cătălin Moroșanu pentru ProSport.ro.